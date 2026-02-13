この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで動画「【スパイダーノワール】ヴィラン多すぎない!?予告徹底解剖」を公開。Amazonプライムで5月配信予定のマーベル実写ドラマ『スパイダーノワール』の予告が解禁されたことについて、その詳細を解説した。



本作は1930年代のニューヨークを舞台に、ニコラス・ケイジ演じる年老いた私立探偵が、街で唯一のスーパーヒーローだった過去の人生と向き合う物語である。ドラマは全8話構成で、モノクロ版とカラー版の2種類で配信される予定だ。主演のニコラス・ケイジは、アニメ映画「スパイダーバース」シリーズでもスパイダーノワールの声優を務めており、サイ氏は「まさに実写化において最適解のキャスティング」と評価した。



今作の主人公が『スパイダーバース』のピーター・パーカーではなく、ベン・ライリーである点も大きな注目ポイントだ。サイ氏によると、製作総指揮のオレン・ウジエル氏は「『ピーター』という名前は高校生を連想させ、今作の年老いた探偵像には合わない」という理由で設定を変更したと語っているという。また、女優のリー・ジュン・リーが演じるキャット・ハーディーも登場。原作のブラックキャットにあたる可能性のあるキャラクターで、今作ではニューヨークの一流ナイトクラブのスターとして描かれる。



予告映像からは複数のヴィランの登場も示唆されている。サイ氏は、顔が砂化した人物を「サンドマン」、手から電気を発する人物を「エレクトロ」、体が燃える男を「モルテンマン」、そして白い衣装の人物を「ミスター・ネガティブ」ではないかと推測した。特にミスター・ネガティブはチャイナタウンと関わりが深く、プロデューサーが語った主人公の「チャイナタウンで幻滅した経験がある」という背景との関連も考えられる。



予告の最後にはノワールが街をスイングするシーンも含まれており、ドラマでありながら疾走感と迫力に満ちたアクションが期待される。ニコラス・ケイジの熟成された渋さがノワールの世界観にどうマッチするのか、配信開始日の続報が待たれる。