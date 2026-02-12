初来日の米国人コンビとJukiaの予測不能な東京旅。「萌え萌えキュン」からの本格和食コースに「脳が追いつかない」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。羽田空港で声をかけた初来日のアメリカ人男性二人組を、リクエストのあったメイドカフェと本格的な和食居酒屋へ案内。日本の「カワイイ」文化と「食」のクオリティに、ゲストたちが感激する様子が収められている。
動画は、空港でJukiaが二人のアメリカ人男性に声をかけるところから始まる。二人は、日本の「食べ物」や「観光」を楽しみにやってきたという。車内で希望の行き先を尋ねると、一人の男性が「実はInstagramで見て気になっていた」と、まさかの「メイドカフェ」を提案。もう一人の男性は「本場の日本食から始めると思ってたのに！」と驚きつつも、秋葉原へと向かうことになった。
「アキバ絶対領域」に入店した一行は、メイドから渡された猫耳を装着。ドリンクやケーキに「美味しくな〜れ、萌え萌えキュン！」とおまじないをかける儀式を体験した。一人の男性は「友達には秘密にしたい」と苦笑いを浮かべながらも、独特の世界観を満喫。「ミャオミャオデリシャス」と感想を述べ、笑いを誘った。
その後、もう一人の希望である居酒屋へ移動。運ばれてきた豪華な刺身の盛り合わせに、二人は「こんなに綺麗な刺身は見たことがない」と目を輝かせた。特にブリしゃぶやカツオの刺身を口にすると、「これヤバすぎる」「今まで食べた魚で一番新鮮だ」と絶賛。日本酒も楽しみながら、「宝くじに当たったみたいな気分だよ」と、偶然の出会いから始まった最高のおもてなしに心からの感謝を述べていた。
動画の最後には、Jukiaたちとの別れを惜しみつつ、「こんなに歓迎されたのは初めてだ」と語り、固い握手を交わした。言葉や文化の壁を超え、心を通わせた彼らの旅は、最高の形で幕を開けたようだ。
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube