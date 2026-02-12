『たまごっち』×「スナイデルホーム」がコラボ！ 櫻坂46・守屋麗奈がモデルを担当
『たまごっち』とルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」が初めてコラボレーションしたアイテムが、2月17日（火）の12時00分からECデパートメントストアの「USAGI ONLINE」で先行販売、2月20日（金）から全国店舗で発売される。またモデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページも公開された。
【写真】『たまごっち』×「スナイデルホーム」コラボアイテム一覧 “れなぁ”守屋麗奈の着こなしがかわいすぎる
■ルームパーティーを楽しむ様子をデザイン！
今回登場する「SNIDEL HOME×たまごっち」は、たまごっちたちが「SNIDEL HOME」のルームウェアをまとい、ルームパーティーを楽しむ様子をデザインしたコレクション。
大きく分けて2つのコレクションが用意され、本コレクションでしか手に入らないオリジナルイラストデザインニットシリーズと、『たまごっち』ならではのカラーのドット絵をプリント柄で表現した、カラフルでポップなシリーズ「QUARTER VIEWDOTシリーズ」が本コラボレーションに特別に登場する。
たまごっちをイメージしたカラーを、春らしいニュアンスカラーで仕上げたニットシリーズは、「ニットカーディガン」「ニットショートパンツ」「ニットプルオーバー」「ニットパーカー」「ニットヘアターバン」「ニットルームシューズ」「ぬいぐるみチャーム」「ニットソックス」「スマホストラップ」「ヘアクリップ」「ニットブランケット」から成る全11種類を展開。
基本的には、まめっちくちぱっち、ふらわっち、みみっち、めめっちがラインナップとなっており、雑貨アイテムのみ、いちごっちも登場している。
一方「QUARTER VIEWDOTシリーズ」からは、「開襟シャツ」と「ロングパンツ」が登場。まるっち、まめっち、いちごっちなどの人気なたまごっちたちやたまごっちデバイス、アルファベットロゴを散りばめたプリントを全面にデザイン。「SNIDEL HOME」らしく、襟元や裾にさりげなくピコレースをあしらっている。
