『アクアマン』シリーズや『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）などで知られるジェイソン・モモアが、人気ビデオゲームシリーズの実写版映画『Helldivers（原題）』に出演し、『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リン監督とタッグを組むことが明らかとなった。米が報じている。

原作となるのは、2015年にリリースされたシューティングゲーム『HELLDIVERS』。ヘルダイバーと呼ばれるエリート部隊が、架空の惑星スーパーアースを滅ぼそうとするエイリアンと戦う物語だ。

米ソニー・ピクチャーズとPlaystation Productionsが共同製作する本作は、2027年11月10日に米国公開予定。現時点では映画版のストーリーやモモアが演じるキャラクター、共演者については発表されていない。

リンが監督を務め、プロデューサーには、『ヴェノム』シリーズのハッチ・パーカー、PlayStation Productionsのアサド・キジルバシュ、リンが率いる製作会社Perfect Storm Entertainmentが名を連ねる。

同ゲームシリーズは2024年に続編『HELLDIVERS 2』がリリースされており、映画版が成功すればシリーズ化される可能性もあるという。

本作は2022年公開の『アンチャーテッド』に続く、ソニー・ピクチャーズとPlaystation Productionsの最新映画コラボレーションとなる。トム・ホランドとマーク・ウォールバーグ主演の同作は、全世界で4億700万ドルの興行収入を記録するヒットとなった。

モモアはドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のドロゴ役で世界的な注目を集め、以降はDC映画『アクアマン』シリーズに主演し、ワイルドな存在感と肉体派アクション作品で人気を確立。さらに、『DUNE』シリーズ第3作や『ワイルド・スピード』シリーズ完結編『Fast Forever（原題）』、2026年夏に日本公開予定の『スーパーガール』など話題作が控えている。

一方、リンはモモアが出演した『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）に監督として参加していたが製作初期に降板しており、『Helldivers』でモモアとようやくの本格タッグとなる。リンは、『スター・トレック BEYOND』（2016）で監督を務めたほか、人気アクションドラマ「S.W.A.T.」や「私立探偵マグナム」なども手がけている。アクション作品で定評のあるリンが、どのような演出でモモアの存在感を引き出すのか期待が高まる。

実写版映画『Helldivers（原題）』は、2027年11月10日に米国公開予定。

