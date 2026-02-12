老舗喫茶の名物コーヒーを家で楽しむ。丸福珈琲店「瓶詰めアイス珈琲」の魅力
「瓶詰めアイス珈琲」451円。乳脂肪分の高い生クリームのポーション付き。混ぜて飲むとまろやかに
人情味あふれる大阪・ミナミの難波エリアに店を構える『丸福珈琲店 千日前本店』。レトロな調度品に囲まれた店内は、1階・2階と合わせて117席を備え、朝から多くのコーヒー好きが訪れる老舗カフェです。
「ブレンド珈琲」700円。コク深く濃厚で酸味は控えめ。角砂糖を入れるとまろやかな味わいに
筆者も子育てに追われていた時期に癒しを求めて通っていた、思い出深い一軒です。しっかりとした苦味のあるコーヒーは、季節を問わず飲みたくなる、どこか懐かしさを感じさせる味わいです。
道頓堀や法善寺といった大阪の中心部にある。外観も風情あるレトロな雰囲気
本店は田辺聖子の小説『薔薇の雨』の舞台にもなっていて、切ない恋愛模様とレトロな雰囲気が重なる名所となっています。
そして実はこちらで買える「瓶詰めアイス珈琲」は、お店で出しているものと同じ、職人抽出によるコーヒーを瓶詰めした逸品で、「深煎りの極み」と称される濃厚なコーヒーを家庭用に製品化したもの。これは自分でも取り寄せるリピート率ナンバー1のギフトです。
創業者のこだわりが光る一杯
お店の中にはコーヒー関連の器具やサイフォン、カップなどアンティークな調度品が飾られています
お店ではスプーンに真四角の白い角砂糖をのせてコーヒーが提供されます。この角砂糖が、しっかりとした苦みのコーヒーとよく合い、香りとともに心と味覚を満足させてくれるのです。
豆の焙煎から抽出まで、昭和初期から変わらない製法を守り続けており、創業者が考案した抽出器具を用いて、技術を認められた職人のみがコーヒーを淹れています。
ランチのビーフシチューセット1,963円（伊丹空港店にて展開。千日前本店では提供なし）
ギフト用の「瓶詰め珈琲」も苦みが深く濃厚で、大正～昭和初期のソース瓶を復刻させたというレトロな瓶も印象的です。
乳脂肪分45％の生クリームポーションを加えると、まろやかでクリーミーなアイスコーヒーに早変わり。軽食やスイーツとの相性もよく、創業者のこだわりが感じられる一杯に仕上がります。
コーヒーと相性抜群のミニプリン451円 単体での注文は不可
北海道産生クリームを使ったなめらかなプリンや、コーヒーを使った濃厚な珈琲ゼリーも定番人気。さらに天然ミネラル飼料で育てた鶏卵で作ったバームクーヘンなど、コーヒーと楽しめる焼き菓子も揃います。
丸福珈琲店では色々な組み合わせのギフトが多数ありますのでシーンに合わせて選ぶことができるので、ぜひ訪れたらお土産にしてみてください。
「丸福バウムセット」3,430円。ドリップパックコーヒーと紅茶を詰め合わせた定番人気セット
●SHOP INFO
丸福珈琲店 千日前本店
住：大阪市中央区千日前1-9-1
TEL：06-6211-3474
営：8:00～23:00
休：無休（1/1はお休み）
●著者プロフィール
葉山近代
2級フードアナリスト・国際薬膳食育師特級師範・出張作り置き等のお仕事を通して日々食に携わっている。さまざまな国や地域で美味しいものを食べるのが趣味。