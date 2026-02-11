真空ジェシカ・ガク【Hカップ風俗嬢】の正体に驚愕！3時のヒロイン・ゆめっち「ワンナイトラブ後の異変」
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。
【動画】真空ジェシカ・ガク【Hカップ風俗嬢】の正体に驚愕！3時のヒロイン・ゆめっち「ワンナイトラブ後の異変」
ラブホの誘いは死への入り口
野性爆弾のくっきー！は、若い頃に芸人仲間とナンパした女性たちと朝5時くらいまで飲んで解散。そして、一緒に歩いていた女性に「よかったらラブホテル行きませんか？」と口説いたという。
しかし女性は「電車の時間があるから帰ります」と拒否。どうしてもラブホテルに行きたいと思っていたくっきー！は、道端で土下座して頼むが、その瞬間、体に激痛が！
見上げると、そこにはヤクザがいて、「女に土下座するな」と彼のあばらを蹴っていたという。
怖くなったくっきー！は平謝り。そんなくっきー！に同情したのか、女性はラブホテルに行ってくれたそうで、くっきー！はあばらの痛みを堪えながらエッチしたとか。
すすり泣くHカップ
風俗＆巨乳好きである真空ジェシカのガクは、サイトで見つけた、Hカップの風俗嬢がいる店へ。最高な気持ちで料金説明を受けるが、なぜか女性はオプションの説明をしながらボロボロ泣き始めたという。
話を聞くと、女性は地下アイドルをしていて、風俗嬢をしていることがSNSに流出してしまったそう。ガクは彼女を励まして帰るが、どんなアイドルなのか気になって検索すると、 なんとその子は5人組のメンズ地下アイドル！ 男のフリをしてアイドルをしていた。
彼女を男性として推していたファンの女の子は、「私よりおっぱいがデカいなんて許せない！」と怒り心頭で、炎上してしまったとか。
ワンナイトラブ後の異変
3時のヒロインのゆめっちは、雨宿りしようと多国籍料理の居酒屋に入り、髭の生えたイカつめのカッコいい男性と出会って意気投合。若干汚い感じのラブホテルへ。
しかし翌朝目覚めると、なぜか体に湿疹があり、耐えられないほどの痒みを感じ始める。
皮膚科に行くと、医師は「右側だけドブ川に浸かった？」と話し、めちゃくちゃ汚い細菌がいるところに浸かっていたような状態だと説明。どうやら、ホテルのベッドが細菌まみれだったらしい。
行方をくらました風俗嬢
きつねの大津広次は後輩と風俗店へ行き、それぞれ別の部屋で風俗嬢を待っていた。
すると、彼を部屋まで案内した年配の女性が部屋に来て、プレイをすることに。しかし、女性はプレイ中なのに部屋を出て行ってしまったという。
そしてプレイが終わり、店から出た後、後輩と感想を語り合うと、なんと同じような体験をしていたことが判明！ どうやら、年配の女性が1人で2人を接客していたよう（笑）。