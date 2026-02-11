千葉の名門私立の受験会場で小学6年娘が号泣…「心が壊れた」娘の進路

2月から本格化する都内の中学受験。過酷な競争を強いられ、次第に心を蝕まれていく子供と親たちの姿は、想像を絶するほど悲惨だった。

こうして、うちの家庭は壊れた

千葉県に住む専業主婦・大森由紀さん（38歳、仮名）の娘・加奈ちゃんは現在、中学1年生。昨年の中学受験で「全滅」し、地元の公立中学に通っている。

県内有数の名門私立である市川学園を目指し、小学校低学年から進学塾に通っていたが、小学6年の夏、加奈ちゃんの心は壊れた。母・由紀さんが振り返る。

「夏休み中に、市川学園の試験会場である幕張メッセに下見に行ったんです。でも、最寄り駅の海浜幕張駅を降りたとたんに、加奈が『お腹が痛い』と言い出して……。『急にどうしたの』と声をかけると、大声で泣きながら『受験をやめたい。受かるワケない』と。ここまで追い詰められていたのかと、私は呆然として声が出ませんでした」

真夏の幕張に立ち尽くす母娘。結局、二人は幕張メッセにたどり着けないまま、改札に引き返し、電車に乗って帰路についたという―。

中学受験がかつてないほど過熱している。子供の数は減っているにもかかわらず、受験者数は年々増加。首都圏模試センターによると、'23年に約5万3000人で過去最多を記録し、翌年以降も同水準で推移している。10年前と比べておよそ約1万人も増えており、受験率も20％に迫る勢いだ。

難関校のごくわずかな合格枠をめぐり、子供たちは幼い頃から過酷な勉強を強いられる。その結果、親子の関係や家庭が崩壊する例も後を絶たない。

著書に『中学受験をして本当によかったのか？ 10年後に後悔しない親の心得』（実務教育出版）がある教育ライターの小山美香氏が解説する。

「中学受験ブームが加速し、子供が学習塾に通い始める時期はだんだん早くなっています。背景にあるのは、各学習塾の受験対策が高度化し、生徒間でテストの点数に差がつきにくくなっていることです。学校側は点数の差をつけるために、問題を難しくせざるを得ない。そうなると塾側も、それに対応するために低学年から対策するコースを次々と開講する。

このいたちごっこが続いた結果、いまでは未就学児向けの塾まで登場しています」

実際、中学受験塾の大手、早稲田アカデミー系列の難関校対策塾「SPICA」には、未就園児が対象の「ルビークラス」をはじめ、年少向けの「シルバークラス」、年中向けの「ゴールドクラス」、年長向けの「プラチナクラス」まで用意されている。

塾での熾烈な成績競争は、子供だけでなく親の精神も蝕んでいく。前出の大森母娘はその典型的なケースで、母・由紀さんは、自身が良い大学に入れなかったことで就職に苦労した経験から、過干渉な教育を行っていた。

加奈ちゃんが通う塾から出された課題はすべて一緒に解いていたという由紀さん。小学5年生になれば、塾が終わって帰宅するのは夜9時過ぎになる。そこから夜中の12時過ぎまで、母娘で机に向かう日々が続いた。

だがそれでも、学年が上がるにつれ複雑になっていく問題に、加奈ちゃんはついていけなくなった。そこで由紀さんは、勤めていた保険会社を辞め、徹底的に娘を監視して勉強させるようになった。そんななか起きたのが、冒頭の「幕張メッセ号泣事件」だ。

「入試はとりあえず受けさせるだけ受けさせましたが、案の定、すべて落ちました。いまは、高校受験に向けて計画を立て直しています。中学の3年間頑張れば、まだ間に合いますから」（由紀さん）

夫は無関心、義両親は嫌味ばかり

父親が受験に無関心というのも、崩壊する家庭によくあるケースだ。

東京都港区に住む清水朱里さん（39歳、仮名）は、医者の夫と息子・涼太くんの3人で暮らしており、多忙な夫に代わり、涼太くんの教育を一任されていた。夫の家系は医者ばかりで、「涼太も当然、医者に」という空気が当たり前のようにあったという。

地方出身の朱里さんは、東京の中学受験事情に詳しくなかった。しかし港区という土地柄、ママ友たちは子供の塾や受験の話ばかりしている。周りがみんな行かせているから、うちも行かせないと……朱里さんにはそんな焦りがあったという。

「とにかく、御三家と呼ばれる超難関校か、少なくとも早慶の附属校には入れなくてはいけないと思っていました。

近所に住む義両親はよく家に来て、そのたびに、夫が小さいときはいかに成績が良かったかという話をされる。正直プレッシャーでした」（朱里さん）

朱里さんは、涼太くんが小学1年生の頃、「早稲田アカデミー」の体験授業に連れて行った。楽しそうに授業を受ける息子の様子を見て、朱里さんは涼太くんが毎日通っていた体操教室の頻度を減らし、2月から塾に通わせることを決めた。

「早稲田アカデミー」では、小学4年生から成績に応じたクラス分けが行われる。夫に許される中学のレベルを考えると、少なくとも上から2番目までのクラスには入ってほしい―それが朱里さんの本音だった。

後編記事『早稲田アカデミー「Sコース」から転落した息子の「屈辱の受験結果」…「受験無関心の父親」が招く「母子の極限状態」』へ続く。

「週刊現代」2026年2月16日号より

