【Dellゲーミングモニター「Alienware AW2725QF-A」ほか】 セール中

「Alienware AW2725QF-A」

Amazonにて、Dellのゲーミングモニターの対象製品が割引価格で販売されている。

対象製品には、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度の27インチIPSゲーミングモニター「Alienware AW2725QF-A」、200Hzの高リフレッシュレート、高速IPSパネル、内蔵ComfortView Plusを備えた27インチフルHDモニター「SE2725HG」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Alienware AW2725QF-A

参考価格：74,980円

セール価格：69,980円

割引率：7％

【仕様】

[画面サイズ]27インチ

[パネルタイプ]IPS、非光沢

[最大解像度]3840×2160(180Hz(OC)/165Hz(ネイティブ)) / 1920x1080(360Hz(OC)/330Hz(ネイティブ))

[応答速度]0.5ms(GtG min)、1ms(GtG 通常)

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1000:1

[輝度]400cd/m2(Typical)、600cd/m2(HDR peak)

[色深度]10億7000万色

[色域]DCI-P3 95%

[その他機能]NVIDIA G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSync、VESA DisplayHDR 600、Dolby Vision、ComfortView Plus、PiP/PbP、Alienware Command Center、AlienFX、Built-in headset hanger

[調節機能]縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル(左右角度調整)、VESA対応(100mm)

[接続端子]DP1.4×1、HDMI2.1×2、USB 3.2 Gen1 Type-B(Up)×1、USB 3.2 Gen1 Type-A(Down)×3、USB 3.2 Gen1 Type-C(Down)×1

[寸法]高さ408.68mm-518.68mm×幅611.44mm×奥行243.7mm

[重量]4.75kg(スタンド部分含まず)、7.15kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、DP-DP(1.8m)、HDMI(1.8m)、USBケーブル(A-B)(1.8m)

Dell SE2725HG

参考価格：19,800円

セール価格：15,980円

割引率：19％

【仕様】

[画面サイズ]27インチ

[パネルタイプ]IPS、非光沢

[最大解像度]1920x1080

[アスペクト比]16:9

[コントラスト比]1000:1

[輝度]300cd/m2

[色深度]1670万色

[色域]sRGB 99%

[応答速度]1ms

[リフレッシュレート]200Hz

[その他機能]AMD FreeSync Premium,ComfortView Plus、背面ケーブルスロット、ヘッドフォンジャック×1

[調節機能]傾き(-5度～21度)、VESAマウント(100mm×100mm)

[接続端子]DP 1.4(HDCP 1.4 and HDCP 2.2)×1、HDMI(HDCP 1.4 and HDCP 2.2)(HDMI 2.1で規定されているとおり、最大でFHD 1920 x 1080、200Hz、VRR、HDRをサポート)×2、ヘッドフォンジャック(3.5 mm) ×1

[寸法]高さ452.82mm×幅610.88mm×奥行188mm

[重量]3.15kg(スタンド部分含まず)、3.72kg(スタンド込み)

[付属品]電源ケーブル、HDMI2.0(1.8m)

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。