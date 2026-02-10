¥²¡¼¥Þ¡¼¸æÍÑÃ£Discord¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±°ÂÁ´ÀßÄê¤¬¶¯¤á¤Ë
¡¡¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDiscord¡Ê¥Ç¥£¥¹¥³¡¼¥É¡Ë¡×¤¬2·î9Æü¡¢Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Discord¤Ï¥²¡¼¥àÃç´Ö¤ÈÄÌÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿°¼Á¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢Ç¯Îð¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò°ìÃÊ¿Ê¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¤Î°ÂÁ´ÀßÄê¤¬¡ÖºÇ½é¤«¤é¶¯¤á¡×¤Ë
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È°ÂÁ´ÀßÄê¤Î¶¯²½¡×¤È¡ÖÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é±Ñ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¤¬¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇ½é¤«¤é´í¸±¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶á¤Å¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ü¤«¤·É½¼¨¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±ÜÍ÷¤òÀ©¸Â¡£¤¦¤Ã¤«¤êÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µ¡Ç½¤¬ËüÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Discord¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²èÁüÃæ¿´¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°È½Äê¤Î¤¿¤á¡¢Ïª¹ü¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ï¡¢À®¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Ç¯Îð³ÎÇ§¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¡×¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤âÇÛÎ¸
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°ìÎ§¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´õË¾¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢°ÂÁ´ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Discord¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡ÖÇ¯ÎðÊÝ¾Ú¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼êÂ³¤¤¬´ÊÃ±¤ËºÑ¤à¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È½Äê¤Î¤¿¤áÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¯Îð¡È¿äÄê¡É¡×µ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÆ°¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤¯¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤é¡¢À®¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ò¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤º¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Âµ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸íÈ½Äê¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´éÇ¯Îð¿äÄê¤ä¿ÈÊ¬¾Ú¥¹¥¥ã¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¼êÃÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢³ÎÇ§¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö¥Æ¥£¡¼¥ó°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÃÖ¤âÈ¯É½
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´»Üºö¤ò¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×ºî¤ë»ÑÀª¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Discord¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖTeen Council¡Ê¥Æ¥£¡¼¥ó°Ñ°÷²ñ¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÊÆ¹ñºß½»¤Î13¡Á17ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÀ¼¤ò°ÂÁ´À¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°»Üºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï2·î9Æü¤Î¡ÖSafer Internet Day¡Ê¥»¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ç¡¼¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤Ê·¼È¯³èÆ°¤Ç¡¢À¤³¦180°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¼Â¸úÀ¤Ïº£¸å¤Î±¿ÍÑ¼¡Âè
¡¡À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÂÐºö³È½¼¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏDiscord¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾ì¡×¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ¡Ç½¤â¤Þ¤ÀËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£°ìÉô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¡ÖSafer Internet Day¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ³°Åª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Discord will soon be expanding teen safety protections worldwide including teen-by-default settings and age assurance designed to create safer experiences for teens.
We¡Çre also launching recruitment for Discord's first Teen Council, creating a space for teen voices to help shape¡Ä pic.twitter.com/CW7G4sO38R
— Discord Support (@discord_support) February 9, 2026
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
Discord¡ÖDiscord¤Ë¤è¤ëÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÂÎ¸³¤Î¹½ÃÛ¡×
Discord¡ÖDiscord¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×