¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¡£¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡ÖÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer.¡×¤¬2027Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä
¡¡³¤³°¥áー¥«ー¡ÖAPEX_TOYS¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer.¡×¤ò2027Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï29,150±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡ÖÂçË±¡×¤òÃå¤»ÂØ¤¨°áÁõ¡ÖÍå¼ÓÍ·¾ð¡×¤Î»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤ä¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ëÈ±¤âÁ¡ºÙ¤«¤Ä¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¶ー°áÁõ¤Ï±ð´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÅÉÁõ»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇË¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤«¤éÇÁ¤¯ÁÇÈ©¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥ê¥äー¥ÉÂæ¤Ë¤Ï¼ÂÊªÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¤Ê»ÙÃìÉÕ¤ÂæºÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º¹¤·ÂØ¤¨ÍÑ¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤äµÓÉô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ê70¡ß160cm¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
ÂçË± Íå¼ÓÍ·¾ðVer.
2027Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§29,150±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§
(C) 2017 Manjuu Co.¡¤Ltd. ¡õ YongShi Co.¡¤Ltd. All Rights Reserved.
2017 Yostar¡¤ Inc. All Rights Reserved.