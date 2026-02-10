¡Ú¤Ï¤ë¤ÖーÎ®¡¦´ÉÍý½Ñ¡Û´ÉÍý°÷¡¦À¶ÁÝ°÷¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤ëÍý»ö²ñ¡×¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¡ª¸½¾ì¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä½¤Á¶·×²è¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ïー¥ÉÌÌ¡×¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Æü¡¹¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤äÀ¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤³¤½¤¬¡¢´ÉÍý¤Î¼Á¤ò·àÅª¤Ëº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¡¢»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤È¡¢´ÉÍýÎÉ¹¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸·Áª¥µ¥¤¥È¡ÖBorder5¡Ê¥Üー¥Àー¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎØæÅÄ¼£É§¡Ê¤Ï¤ë¤Öー¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡×¤ÊÍýÍ³
ØæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÀÌó³°¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ïµ¡·ù¼¡Âè
´ÉÍý°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨ÎÏ¡ÊÎã¡§¼«¼£²ñ¤Î·Ç¼¨Êª¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡Ë¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½¾ì¤Î¼Á¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë
À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤È¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
◾️¡Ö½»Ì±¶µ°é¡×¤âÍý»ö²ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä
¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¿´¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë
½»Ì±¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿ºÝ¡¢Íý»ö²ñ¤¬¡Ö¾ï¤Ë½»Ì±¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤È¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Û¤É¿´ÀÞ¤ì¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´¶¼Õ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
ØæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬¥´¥ßÂÞ¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê½Ð¤·¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î½»Ì±¤Ë¤â¤½¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤é¤ò¡Ø¶È¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¦¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ø¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢°é¤Æ¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊØæÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¡¢Âå¤ï¤ê¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤
º£¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶È³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄêÇ¯¸å¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ËÉÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤â¤¢¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö»þ´Ö¤Îºï¸º¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÔÍø±×
¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò°Â°×¤Ëºï¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¤ä½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÔ¶ø¡ÊµÙ·Æ¼¼¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¡Ë¤ä¡Ø¤Í¤®¤é¤¤¡Ù¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â¹çÍýÅª¤Ê´ÉÍýÀïÎ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊØæÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¸½¾ì¤Î¥ー¥Þ¥ó¤ò¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¡×¤Ë¤¹¤ë
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤ËÉ¬¤º¡Ö¥êー¥ÀーÌò¡Ê¥ー¥Þ¥ó¡Ë¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤è¤ê¸½¾ì¤Î¥êー¥Àー
´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª·ï¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤Ë1¡¢2²ó¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ËèÆü¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥êー¥Àー¤È¡ÖºÇ¶áº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊý¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ä²ÝÂê¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áí²ñ¤Î¡ÖÉ¼¡×¤Þ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©
¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¸Ç¤Ê´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢½»Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê·èµÄ¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¡¢´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤¬½»Ì±¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛÅú¤¨¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¸½¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë
´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï´ÉÍý»öÌ³¼¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦·É¸ì¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦ÂÔ¶ø²þÁ±¡Ê²Æ¾ì¤Î¶õÄ´¤äµÙ·Æ¼¼¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡Ë¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¿×Â®¤ËÍý»ö²ñ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖBorder5¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¡×¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë´ÉÍýÎÉ¹¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç´ÉÍý¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÍý»ö²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¡¢»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤È¡¢´ÉÍýÎÉ¹¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸·Áª¥µ¥¤¥È¡ÖBorder5¡Ê¥Üー¥Àー¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎØæÅÄ¼£É§¡Ê¤Ï¤ë¤Öー¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡×¤ÊÍýÍ³
ØæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÀÌó³°¤Î¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ïµ¡·ù¼¡Âè
´ÉÍý°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ê¤ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨ÎÏ¡ÊÎã¡§¼«¼£²ñ¤Î·Ç¼¨Êª¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¡Ë¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½¾ì¤Î¼Á¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë
À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤È¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
◾️¡Ö½»Ì±¶µ°é¡×¤âÍý»ö²ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä
¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¿´¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë
½»Ì±¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿ºÝ¡¢Íý»ö²ñ¤¬¡Ö¾ï¤Ë½»Ì±¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤È¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Û¤É¿´ÀÞ¤ì¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´¶¼Õ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
ØæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤¬¥´¥ßÂÞ¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê½Ð¤·¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î½»Ì±¤Ë¤â¤½¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤é¤ò¡Ø¶È¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¦¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ø¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢°é¤Æ¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊØæÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¡¢Âå¤ï¤ê¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤
º£¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶È³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄêÇ¯¸å¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ËÉÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤â¤¢¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö»þ´Ö¤Îºï¸º¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÔÍø±×
¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò°Â°×¤Ëºï¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¤ä½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÔ¶ø¡ÊµÙ·Æ¼¼¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¡Ë¤ä¡Ø¤Í¤®¤é¤¤¡Ù¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â¹çÍýÅª¤Ê´ÉÍýÀïÎ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊØæÅÄ¤µ¤ó¡Ë
◾️¸½¾ì¤Î¥ー¥Þ¥ó¤ò¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¡×¤Ë¤¹¤ë
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤ËÉ¬¤º¡Ö¥êー¥ÀーÌò¡Ê¥ー¥Þ¥ó¡Ë¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤è¤ê¸½¾ì¤Î¥êー¥Àー
´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª·ï¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤Ë1¡¢2²ó¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ËèÆü¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥êー¥Àー¤È¡ÖºÇ¶áº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊý¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ä²ÝÂê¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áí²ñ¤Î¡ÖÉ¼¡×¤Þ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©
¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¸Ç¤Ê´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢½»Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê·èµÄ¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¡¢´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤¬½»Ì±¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛÅú¤¨¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¸½¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë
´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï´ÉÍý»öÌ³¼¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦·É¸ì¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦ÂÔ¶ø²þÁ±¡Ê²Æ¾ì¤Î¶õÄ´¤äµÙ·Æ¼¼¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡Ë¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¿×Â®¤ËÍý»ö²ñ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖBorder5¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸½¾ì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¡×¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë´ÉÍýÎÉ¹¥¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ÉÍý°÷¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç´ÉÍý¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÍý»ö²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¡ÛÍý»öÄ¹¡Ö¥Ï¥ó¥³²¡¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÇÂç¸å²ù¡ª¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÎÍø±×ÁêÈ¿¤È¤Ï¡©
¡Ú½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡Û¡ÖÊ¿ÊÆ100±ß¡×¤Ï°Â¤¹¤®¤ë¡©¡ª¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Îæ«¤È¡¢ÃÛ30Ç¯¤ÇÇËÃ¾¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Î¿·¾ï¼±¡Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¢¡Ö¸½¶â¤Ç»ý¤Ä¡×¤Ï´í¸±¡©»ñ»º¤òÌÜ¸º¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¦¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ú¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÛYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 5940¿Í 770 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÀìÌçYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¦¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Öµ¬Ìó¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¤Î¸«Ä¾¤·ÊýË¡¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÌ³ÃÎ¼±¤Þ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª