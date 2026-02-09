この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【衝撃】温泉を失った温泉街の末路｜巨大廃墟が残る、かつての「大阪の奥座敷」」を公開した。今回は、温泉の供給停止により変貌を遂げた京都府笠置町を訪れ、巨大廃墟が残る独特の景観と、街が見出した新たな活路についてレポートしています。



動画ではまず、笠置駅周辺の街並みを散策します。かつては「大阪の奥座敷」と呼ばれ、多くの観光客で賑わった温泉街ですが、現在はすべての温泉施設が閉鎖されています。SHOさんは、草木に覆われた元土産物店や、1897年に創業した老舗旅館「笠置館」の跡地を巡り、「建物1つ1つの味がすごい」「僕の好きな雰囲気」と、時が止まったような街の風情を表現しました。



中盤では、山の中腹にそびえ立つ「笠置観光ホテル」の廃墟へ向かいます。1962年に開業した鉄筋コンクリート造りの大型ホテルですが、現在は窓ガラスが割れ、内部まで植物が浸食しています。SHOさんはその姿を目の当たりにし、「これ巨大すぎるでしょ」「相当迫力すごい」と、圧倒的な存在感に驚きの声を上げました。



この街が衰退した背景には、源泉の枯渇に加え、交通網の発達による日帰り客の増加や、団体旅行の減少といった時代の変化がありました。2019年には公共施設「笠置いこいの館」も温泉営業を休止し、街から完全に温泉が消滅しました。



しかし、動画の終盤では木津川沿いに広がる賑わいが映し出されます。そこには数多くのテントが並ぶキャンプ場があり、カヌーや釣りを楽しむ人々で溢れていました。SHOさんは「また違う活路を見出して」「町として再生していく」と、アウトドアの聖地として生まれ変わった街の姿に感銘を受けています。



温泉街としての歴史を閉じながらも、ノスタルジックな廃墟群と自然豊かなキャンプ地として、新たな魅力を放つ笠置町。歴史の変遷を感じる散策や、週末のアウトドア体験の候補として、訪れてみてはいかがでしょうか。