60代の独身女性です。年金生活で家賃が厳しく「都営住宅」を検討していますが、年金受給者の“所得”はいくらまでなら入居可能ですか？

年金受給者の所得制限は？

都営住宅に入居するためには、決められた所得基準を下回っている必要があります。所得基準は家族の人数によって異なるため、図表1で確認しておきましょう。

図表1

家族人数 所得区分 一般区分 特別区分 1人 0円～189万6000円 0円～256万8000円 2人 0円～227万6000円 0円～294万8000円 3人 0円～265万6000円 0円～332万8000円 4人 0円～303万6000円 0円～370万8000円 5人 0円～341万6000円 0円～408万8000円 6人 0円～379万6000円 0円～446万8000円

出典：東京都 住宅政策本部「所得基準」を基に筆者作成

「特別区分」に該当するのは、心身障害者を含む世帯や60歳以上の世帯・高校終了期までの子どもがいる世帯などです。

今回は「60代の独身女性」のため、単身向け住宅に申し込む場合、特別区分の1人「256万8000円」が所得の上限になると考えられます。



60歳以上の優遇抽せん枠は利用できる？

都営住宅では5月と11月に実施される定期募集で、当選確率が高くなる「優遇抽せん」が行われています。しかし、優遇抽せんは「住宅の種別が世帯向（一般募集住宅）のうち入居人数2人以上の申込地区を選択した世帯」が対象となるため、単身者は利用できません 。

そこで、今回のケースの場合は、高齢者に配慮した設備が設置された高齢者集合住宅「シルバーピア」をチェックしてみましょう。

単身者向けシルバーピアには、以下の条件を満たした人が入居できます。



・65歳以上であること

・東京都内に継続して3年以上居住していること

・単身者であること

・所得が基準内であること

・住宅に困窮していること

・暴力団員でないこと

すべてエレベーター付きの住宅のため、高齢になってからも安心して暮らせるでしょう。

なお、優遇抽せんは対象外ですが、一定の条件を満たせば、60歳以上の単身者向けの都営住宅に申し込むことは可能です。



年金受給者が都営住宅を申し込む際に必要な「収入証明」とは？

年金受給者が都営住宅の申し込みをするにあたって、申込者の収入を証明するための書類が必要になります。

年金受給者の場合は、以下の書類を用意しましょう。



・最新の公的年金の源泉徴収票（コピー）

・最新の公的年金改定通知書（コピー）または公的年金支払通知書（コピー）

一昨年12月以前に年金を受け取り始め、年金額に変更がない場合は、年金所得を計算する際に「公的年金の源泉徴収票」で支払金額を確かめてください。

昨年1月以降に年金を受け取り始めた場合や、年金額に変更があった場合は「公的年金改定通知書、または公的年金支払通知書」で年金額を確認しましょう。



60歳以上の世帯は、所得256万8000円までを目安に考えよう

都営住宅には所得制限が設けられており、特別区分に該当する60歳以上の世帯は256万8000円が年金所得の上限になると考えられます。年金受給者が都営住宅を申し込む際には、公的年金の源泉徴収票や公的年金改定通知書、公的年金支払通知書が必要になるため、事前に用意しておきましょう。

また、60歳以上の単身者は優遇抽せん枠を利用できませんが、65歳以上だと単身向けの「シルバーピア」とよばれる高齢者集合住宅に申し込める可能性がありますので、入居条件を満たしているか、確認してみるとよいでしょう。



