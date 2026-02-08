ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。銅メダルは前回王者スー・イーミン（中国）が手にしたが、中国メディアは2回目の採点をめぐる母国ファンの反応を伝えている。

決勝3回目、残り2人の場面で登場したスー・イーミンは、着地後わずかに右手をつき、本人も少し頭を抱えて悔しがるような素振りを見せた。祈るような表情で掲示板を見つめ、80.25のスコアが表示され、合計168.50点で3位につけると安堵した様子を見せていた。

この判定に疑問を呈したのが、メダル圏内から転落した4位オリバー・マーティン（米国）の母国メディアだ。米ヤフースポーツは「2026年冬季オリンピック：オリー・マーティン、逆転の判定で、ビッグエアのメダルを逃す悲劇的な結末」との記事の中で、「公平な結果だったのか？」「マーティンは（メダルを）盗まれたのではないか？」などと強い言葉を並べて報じていた。

一方、同じ判定への疑問でも、中国メディア「新浪体育」はスー・イーミンの2回目の得点に注目。スー・イーミンはこのジャンプで、着地の際に両手で軽く雪に触れたことにより73.75点に終わったが、中国のネットユーザーの間では「日本選手も同じように雪に触れたが減点はされなかった」という指摘が行われ、「審判の判定に疑問を呈する声が上がった」としている。

もっとも、金メダルを獲得した木村については「3回ともミスがなく、完成度も高く、その金メダルは基準に照らしても問題のない金メダルだった」と言及。またスー・イーミンも競技後、「審判は完全に公平なものだった。自分自身が理想的なパフォーマンスができなかっただけだ」ときっぱり語ったことを伝えている。



（THE ANSWER編集部）