お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが８日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。一人暮らしに選んだ街の切実な理由を明かした。

サンド、お笑いタレント・狩野英孝の３人がこの日、訪れたのは東京・渋谷区の代々木上原。狩野から「伊達さんが思い入れがあるということで？」と話を振られた伊達は「富澤と一緒に板橋に住んでて１０年間。そっから１人暮らししてんのよ。それが代々木上原。１年半ぐらい住んでたかな」とゆかりを説明した。

相方の富澤たけしが「何で代々木上原なの？」と聞くと、伊達は「Ｍ−１優勝して半年間休みなかったじゃん。で１日だけ内見できる日があって、それの１軒目で『もうここでいい』って。何軒も行けなかったの。１軒目見たところで、『もうここでいいです』って。それが代々木上原」と２００７年のＭ−１グランプリで優勝して多忙を極める中、１日だけあったオフに即決したと告白した。

狩野が代々木上原には多くの芸能人が住んでいると補足すると、伊達は「まじで。びっくりするぐらいの人が住んでます。上品な人が多い。すごい閑静な住宅地ね」と話していた。