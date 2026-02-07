この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない三井住友カードの罠。「iD払いで」と伝えると7％還元対象外に？スマホタッチ決済の注意点

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【三井住友カード スマホタッチ決済】間違いやすい登録方法～支払方法(Apple Pay・Google Pay)、7%還元店舗で実演！【PR】」と題した動画を公開。対象のコンビニや飲食店で最大7%のポイント還元が受けられる三井住友カードのスマホタッチ決済について、登録から支払いまでの手順と、還元を逃さないための注意点を解説した。



動画によると、三井住友カードのスマホタッチ決済最大のメリットは、対象のコンビニや飲食店での支払いで7%のポイント還元が受けられる点にある。しかし、この高還元を得るためには「スマホでのタッチ決済」が必須条件であり、同じタッチ決済でも物理カードでは還元率が下がり、カードの差し込みや磁気取引、iD決済では基本還元率の0.5%になってしまうと指摘した。



特に注意が必要なのが、支払い時の伝え方だという。7%還元の対象となるスマホタッチ決済は、店員に「クレジットカードで」と伝えるのが基本。もし伝わらない場合は「クレジットカードのタッチ決済で」と補足するようアドバイスした。一方で、「iDで」と伝えてしまうとiD決済として処理され、7%還元の対象外となるため、最も注意すべき間違いだと強調した。



また、Androidユーザーが登録する際にも落とし穴があると指摘。Google Walletアプリから直接カードを登録すると、クレジットカードのタッチ決済ではなく「iD払い」として登録されてしまい、7%還元の対象外になるという。これを避けるため、iPhone、Androidいずれの場合も、三井住友カードの公式アプリ「Vpassアプリ」から登録する手順を推奨した。



ほんの少しの知識で大きく差がつくスマホタッチ決済。この機会に自身の設定や支払い方法を見直してみてはいかがだろうか。