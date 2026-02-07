２月７日の京都５Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１４頭立て）で非常に珍しい事象が起きた。勝ったサッポロイクコ（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父サクソンウォリアー）から９着のルナーマンス（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父シルバーステート）の着差が何とすべて「クビ」。結果を知らせるターフビジョンにはズラッと「クビ」の文字が並んだ。

もともと、このレースは勝ったサッポロイクコが１番人気だったが、単勝は５・４倍で、１４頭中１０頭が単勝２０倍以内という大混戦。ちなみに、勝ち馬と９着馬の間にタイム差は０秒４あった。

過去には２０１７年の安田記念で１着のサトノアラジンから２着ロゴタイプ、３着レッドファルクス、４着グレーターロンドン、５着エアスピネルまで、すべて「クビ」差ということもあった。しかし、今回は掲示板の枠をはるかに超える９頭による同一着差だった。

まさかの珍事にＳＮＳでは「９着まで全部クビ差って凄いね笑」「２〜９着まで全部クビ差でめっちゃクビクビ書いてて草」「２着〜９着がクビ差ってのもすごいね」などの反応が寄せられている。