◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節柏０―１浦和（６日・三協フロンテア柏スタジアム）浦和は柏に１―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から３連勝を飾った。後半１３分、ＭＦ中島翔哉のクロスをＭＦ渡辺凌磨がヘディングで決めて先制。後半３１分以降は４バックから５バックに変更し、１点を守り切った。「基本的にはボールを持つスタイルを目指している」と語る田中監督は、攻撃時には４バックから３バックへの可変