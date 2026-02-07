〈高3でグラビアデビュー、周りから「片親だからやらされてる」と…超セレブから“借金生活”に転落した人気グラドル・戸田れい（38）が明かす、学生時代に感じた偏見〉から続く

SNSにアップした豪邸に住む幼少期と、その家から夜逃げした後の比較写真が話題を呼んだグラビアアイドルの戸田れい。グラドルとしてキャリアを積むも、巨乳でないことから後輩に人気で負け、悩みの日々が続いたという。そんな彼女を変えた転機とは？

戸田れいさん ©志水隆／文藝春秋

「こんなに働いているのにお給料が入らないのか」芸能事務所を辞めてレストランのキッチンで働くように

――10代でグラビアアイドルになった戸田さんですが、芸能の仕事は一度辞めているんですよね。

戸田れいさん（以下、戸田） そうなんですよ。こんなに働いているのにお給料が入らないのかと思っていた頃、ちょうど同級生と集まった時に「家にいくら入れている」という話になって。それで実家暮らしなのにお金を入れていない自分のことがめちゃくちゃ恥ずかしくなったんです。

それで「違う仕事をしなきゃ」と思って、一旦事務所を辞めて、レストランのキッチンで働くようになりました。芸能の仕事をしているので、バレたら嫌だなと思ってキッチンの仕事にしたんですけど、いざ働いたらオープンキッチンで意味はなかったですね。

――オープンキッチンということは本格的な料理店だったんですね。

戸田 結構しっかりしてました。今も調理場で働いているので、そこから10年以上になりますね。働いている途中で、調理師免許も取りました。最初は下積みだから誰よりも早くレストランに行って、皿洗いだったり、野菜を延々と切ったりしてました。

4年前にレストランの料理長が別の店に引き抜かれた時に、私も含めて社員やアルバイトが何人かついていったので、ずっと同じメンバーと料理を作ってます。多い時は週6で働いていました。正直、料理に関してはなんでも作れます。

――それだけ働いたら本職にしようとは思わなかったんですか。

戸田 芸能の仕事に未練があったんですよ。あと中途半端で辞めたとも思われたくなくて。逆に芸能一本に絞るのも怖くて、準社員みたいな形で働いていました。

「かわいくて胸の大きい後輩ばかりがどんどん売れていく」グラビア復帰後、“胸の大きさ”に悩み…

――その後、芸能に復帰し、再びグラビアの仕事を始める戸田さんですが、かなり苦しい日々が続いたそうですね。

戸田 同じ事務所の後輩が私を追い抜いて、あっという間に売れてしまって。その時は本当に病みました。

その子の仕事の内容を知ると「私は仕事がないのに、新人でもうその仕事するの？」とどうしても嫉妬してしまうので、仕事の情報を入れないようにしてました。

やっぱり、かわいくて胸の大きい後輩ばかりがどんどん売れていくから「いいなあ」と思いながら、自分にしかできないことって何なんだろうとすごく悩んでました。

――グラビアって、どうしても胸の大きい子に注目が集まりやすいですからね。中には豊胸する子もいますが、戸田さんは豊胸は考えましたか？

戸田 えっ、思わないです、思わないです。まずお金もないし、あと豊胸シリコンバッグが破裂した人の話も聞いてたんで怖すぎて。

あと、悩んでいる時期にアッキーナ（南明奈）が、巨乳ではないけれどグラビアで売れたんです。それで「別に胸がなくても売れるじゃん」って気持ちを持ち直して。

その頃には「他の子よりもいい肉付きだ」とお尻を褒めていただける機会も増えて。そこからお尻売りを始めて、自信を取り戻しました。

それにマインドを変えて、かっこつけすぎることをやめたら、つらさもなくなりました。それまでは売れていないのに、売れていないと思われたくなくてブログに毎日忙しいふりして「お仕事行ってきます」と書いていて。そうやって格好をつけているのが一番のストレスになってたんです。

でもある時「ゴッドタン」に崖っぷちアイドルとして出演させてもらったんです。その時に「そうだよな、30歳を超えて仕事ないもんな。崖っぷちだよな」とすごく吹っ切れて。そこから崖っぷちキャラをやるようになったら、仕事が舞い込むようになったんです。

「ビー玉がちょうど乳首のところに…」どんどん過激に露骨になったDVD撮影

――マインドチェンジって大事ですね。グラビアの仕事はどうでしょうか。年齢を重ねるとどうしても過激になりますよね。そこは嫌ではなかったですか。

戸田 過激な撮影は嫌でしたけど、ロケ自体は毎回楽しいんですよね。「この撮影の時間さえ終われば、楽しくスタッフさんとご飯を食べられる」と思いながら、やってました。ただDVDの撮影はどんどん過激、露骨になっていきましたね。

驚いたのが、プールに長い水風船がいっぱい浮かべてあって「その水風船を両手に持って振って」と言われたことがあって。「これ、何の意味があるんだろう？」と思って、実際のDVDを見ると、手元がアップになってシゴいている感じになっていたんですよ（苦笑）。

あと「ビー玉を2つ持って、カメラに見せて」「それでビー玉をコロコロしていじって」と言われたことがあって。DVDであとから見たら、遠近法でビー玉がちょうど乳首のところに来てたんです。やられたというか「その発想、天才じゃん」と思いました（笑）。

「普通のサラリーマンとの結婚が理想だったんです」パートナーとの馴れ初め秘話

――よく考えますよね（苦笑）。家の借金を返し終わったのはいつ頃だったんでしょうか。

戸田 2013年にパチンコメーカーの「HEIWA」のイメージガールをやった時に、そのイメージガールのギャラと、ちょうど私も出演するパチンコ台が出たので、そのお金でようやく借金がチャラになりました。

そこからは、もう借金もなかったですし、自由に飲みに行ったりもするようになったんですが、稲城市の実家暮らしだったので、そこまで遊ばなかったですね。

――2023年9月に一般男性との結婚を発表します。出会いはどんな感じだったんですか。

戸田 もともと両親の境遇から、絶対に経営者と結婚するのは嫌で、長年同じ会社に勤めている普通のサラリーマンとの結婚が理想だったんです。ただ、芸能の仕事にレストランと、ずっと働いていたんで、出会いがそもそもなかったんですよ。

そんな時、友達が心配して「旦那の友達を紹介するよ」と言ってくれて。その人が今の夫です。

「新しい料理をどんどん覚えていきたい」料理の仕事を続けているワケ

――どんな感じの方なんですか？

戸田 本当に普通の人です。めちゃくちゃ無口で、私しか喋っていない（笑）。周りにも「夫婦生活が想像できない」って言われるぐらいです。でも、仲いいんですよ。

――結婚した後も料理の仕事は続けたんでしょうか？

戸田 辞める必要もないかなって思って続けています。今はお金稼ぎというよりは料理のスキルを磨くために働いている感じですね。まだまだ知らない料理っていっぱいあるし、新しい料理をどんどん覚えていきたいと思っています。

第一子妊娠をSNSで発表、生まれた子どもを「父親に会わせない」理由

――昨年の大晦日には、第一子を妊娠したことをSNSで発表しました。今後仕事はどうしていく予定ですか。

戸田 最近はグラビアはなかなかしていないんですけど、ボートレースのお仕事をメインにやっています。

なので、出産後もそのお仕事をやっていけたら。料理の仕事についても「いつでも戻ってきて」とは言われているので、出産後しばらくたったら戻ろうと思っています。

――戸田さんの家族はお父さんの借金で大変な目に遭ったわけですが、戸田さん自身は思うところはあるんでしょうか。

戸田 母や一番上の姉は知りませんが、私には恨むとかそういう気持ちはないんですよ。そもそも幼少期に別れたので、父との記憶がないんです。だから父と言われてもピンとこない。

私が高校生の時に、一番上の姉が結婚し、その式には父も来たんです。私たちと同じ親族のテーブルに座ったんですが、私にとっては知らないおじさんで「あっ、写真で見ている人だ」という感覚でした。

――お腹のお子さんは、そのお父さんにとっては孫になるわけですけど、会わせますか？

戸田 たぶん会わせないと思います。私にとっては知らないおじさんなので。それに一番上の姉が父に孫を会わせた時があったそうなんですが、もっと喜んでくれるかと思ったら、当時付き合っていた彼女へのプレゼントを買うことで頭がいっぱいで、孫のことを全然見てくれなかったらしくて（苦笑）。その話も聞いてるから、会わせる必要はないなって思ってます。

