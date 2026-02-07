「美しすぎるプロ棋士」SNSで話題の女流棋士・三島響が語る囲碁への想いとコスプレ愛「対局だけで存在感を示すのは難しい」

「美しすぎるプロ棋士」としてインフルエンサーの滝沢ガレソ氏に取り上げられ、大きな話題となっている女流棋士・三島響二段。SNSではアニメ・漫画のキャラクターのコスプレ姿をアップするなど、囲碁に触れてこなかった人々からも注目を集めている。囲碁との出会いからプロ棋士として仕事に向き合う中で感じたギャップ、そしてプライベートについて、率直な言葉で語ってもらった。

「美人すぎるプロ棋士」として話題に

---SNSで「美人すぎるプロ棋士」としてインフルエンサーの滝沢ガレソさんに紹介されましたが、反響はどうでしたか？

三島響（以下、同） ありがたいことに、実は滝沢ガレソさんに取り上げられる前にも、2回ほどバズったことがあるんです。最初のきっかけはインスタグラムの投稿でした。そこからいろいろな媒体で記事を書いていただいて、Xでも広がって、最後に滝沢ガレソさんに取り上げていただいた、という流れですね。

一番反響が大きかったのは、最初のインスタでした。フォロワーも、もともとは2000人くらいだったのが、一気に20000人ほどまで増えて。そこから急に環境が変わった感覚があります。

以前はインスタで「今からラーメン食べます～！」みたいな投稿もしていたんですが、そういうことを気軽にできなくなりましたね（笑）。

---棋士としてのお仕事にも影響はありましたか？

もちろん仕事の面でも影響がすごくあって、取材のご連絡をいただいたり、YouTubeのコラボのお話をいただいたり、「こういう企画に出ませんか？」という声が急激に増えたのも、ちょうどそのタイミングでしたね。

---そもそも、囲碁に出会ったきっかけは何だったのでしょうか？

もともと関西棋院が通りに面していて、ガラス張りで囲碁教室をやっていたんです。その同じビルで開催されていた絵画の展覧会に母と行ったとき、5歳だった私が「入りたい！」と言ったみたいで。それがきっかけで、囲碁を始めることになりました。もしかしたら、展覧会に連れ回されるのが嫌だったのかもしれません（笑）。

その後、最初は週1回、2時間くらい飛び入りで参加させていただきました。それがだんだん週2回になって、朝から夕方まで打つようになって……それからは一度も辞めることなく、ここまで続けることができました。

---三島さんは中学1年生のときに関西棋院の院生になっています。そこからプロ棋士になろうという意識は、いつ頃から芽生えていたのでしょうか。

父から聞いた話では、小学校4年生くらいのときに「プロになりたい」と自分から言ったそうです。その頃には、もう囲碁教室が休みのとき以外は全部通っていましたね。学校が終わったらすぐに囲碁を打ちに行く、みたいな生活でした。

プロ棋士になるも「あれ？ 仕事なくない？」

---プロ棋士としての活動を始めてから、何かギャップはありましたか？

対局そのものに関しては、正直あまりギャップはなかったですね。ただ、大きかったのは仕事の面です。

対局はもちろん、指導碁やイベントといった仕事が、ちょうどコロナの時期と重なってしまって本当に少なかったんです。もちろん自分の実力不足もあったと思いますが、「どうしよう」「何かしないといけない」という焦りは強くありました。

中学生の頃、先生から「女流はプロになってしまえばなんとかなるから」と言われていました。というのも、女流棋士は一般棋戦だけでなく女流棋戦にも出られますし、若いうちは若手棋戦も出場できます。それに指導碁もあるし、イベントにも呼ばれやすい。だから「なるまでは必死で頑張れ」と。

でも、実際になってみたら……「あれ？ 仕事なくない？」という状態でした。

---固定給のような仕組みはないのでしょうか？

プロ棋士は基本的に歩合制なので、「対局を打てる資格をもらった個人事業主」という感覚に近いです。一応プロとしての報酬もあるのですが、そこまで多くはないので。

対局料も支払われますが、あるといっても年に15大会程度です。しかもトーナメント戦なので、1回負けたら終わり。もちろん勝ち進めば対局料も増えますが、大多数の棋士にとって、安定した収入が確約された世界ではありません。

「プロになった＝生活が保障される」というわけではないんだな、と実感しました。

---生活を成り立たせるためにも、自分なりの活動の形を模索していった、と。

はい。対局1本でいく方もいますし、普及活動など、別の仕事を中心にされている方もいます。私は対局以外の仕事にも興味があって、イベントなどもやる気満々でプロになったんですが、そのタイミングでコロナ禍に入ってしまって……。囲碁人口も減少傾向のなか、仕事自体が本当に少なかったんです。

特にプロになった1年目は、何から始めればいいのかもわからなくて。関西棋院の指導碁に応募するなど、少しずつ「今できること」から始めていきました。

---SNSでコスプレ姿を発信するなども、その一環だったのでしょうか？

はい。やっぱり「まずは知ってもらわないといけない」と思っていました。

18歳でのプロ入りは、囲碁界では特別早いわけではありません。17～18歳が平均で、もっと若く、10代前半から活躍されている先生もいます。その中で、対局だけで存在感を示すのは難しい--そう思ったからこそ、Xでの発信にも力を入れるようになりました。

その延長線上で、コスプレの投稿やYouTubeにも挑戦しました。囲碁を真剣に打つ姿だけでなく、まずは「（囲碁を）知ってもらうきっかけ」になればという思いがあったんです。

オフの時間は、だいたいインドア

---囲碁以外の時間は、普段どのように過ごしていることが多いのでしょうか。

基本的には家に閉じこもって、アニメを見たり、漫画を読んだりしています。もちろん友人とご飯に行ったり、カフェに行ったりもしますが、割合で言うと家にいる時間のほうが多いと思います。異世界転生系、バトル系、少女マンガ……あまりジャンルは絞らず、何でも読むタイプです。

漫画は、1日1時間くらい絶対読んでいる気がしますよ。朝起きたら、起き上がる前にまず漫画を読んでいますし、移動時間も、とりあえず漫画を読むことが多いですね。

---コスプレを始めたのも、漫画やアニメが好きだったからなんですか？

はい。初めてコスプレをしたのは、1年半ほど前です。もともとアニメや漫画が大好きで、「このキャラクターになってみたいな」という気持ちがあって。できるかどうかはわからなかったんですが、「試しにやってみよう！」という感覚でした。

---そこからハマってしまった、と。衣装とかはご自身で準備しているんですか？

そうですね。衣装をそろえるのはもちろんですが、作品の雰囲気に合った撮影スタジオを探すのもすごく楽しくて。今はスタジオの選択肢が本当に多いので、それを探す時間も含めて好きですね（笑）。

---囲碁とコスプレに、何か共通点は感じますか？

正直、あまり感じたことはないですね（笑）。ただ、『ヒカルの碁』や『伍と碁』はもちろん、『薬屋のひとりごと』など囲碁が出てくる作品は、自宅にそれなりの碁盤があるので、撮影しやすいなとは思います。

ただ、メイクが本当に苦手で……。コスプレを始めるまで、メイクにこだわったことがほとんどなかったんです。なので、今でも写真アプリで加工しながら、できるだけキャラクターに近づけるように頑張っています（笑）。

---今後もコスプレ姿もたくさん見たいですが対局以外の仕事も増えてきた中で、プロ棋士としての目標や、これから力を入れていきたいことを教えてください。

プロ1～2年目の頃は「女流棋戦の本戦に入る」とか「ベスト4に進む」とか、具体的な目標を立てていました。ただ最近は、ありがたいことに対局以外の仕事も増えてきて、少し悩んでいる部分もあります。

囲碁そのものは今もすごく好きなので、対局を頑張りたい気持ちはもちろんあります。ただそれ以上に、囲碁界全体が右肩下がりになっている現状を見て、「どうにかしたい！」という思いのほうが強くなってきました。

なので、具体的な数字を掲げているわけではありませんが、囲碁をできるだけ盛り上げられるような活動を続けていきたいと考えています。

取材・文／毛内達大 撮影／佐々木隆宣