プレミアリーグは14日、2025−26シーズンのEA SPORTS 年間最優秀選手賞にノミネートされた8選手を発表した。プレミアリーグは36試合を消化し、今シーズンも佳境を迎えている。現在は首位アーセナルと2位マンチェスター・シティがし烈な優勝争いを繰り広げており、13日に行われた試合でマンチェスター・Cが勝利したため、両者の勝ち点差は2となっている。3位マンチェスター・ユナイテッドは来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL