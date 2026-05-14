お土産を探している途中で、運命の出会いをしてしまいました！商品を見つけた瞬間、その魅力に惹きつけられ、気づけば手が勝手に商品を買い物かごに入れていたほど……。そして実際に味わってみると、期待を裏切らない美味しさにすっかり虜になってしまいました。 今回は、「絶対にみなさんに紹介したい！」と心から思えた、北海道の恵みがギュッと詰まった絶品スイーツ＆ドリンクをご紹介します。とうもろこし好きの方は