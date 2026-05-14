Image: Matthew Dominick / Matthew Dominick ローカル地域の気象予報が進化しそうなのはいいことですよね。1970年11月12日、当時の東パキスタン（現在のバングラデシュ）沿岸にボーラ・サイクロンが直撃しました。最大瞬間風速57メートル、10.5メートルに達する高潮によって、推定30万人から50万人の命を奪いました。ボーラ・サイクロンは、現在も最も多い死者を出した熱帯低気圧として記録