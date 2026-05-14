ウクライナのエネルギー省と国営電力会社は5月14日、ロシアによる大規模攻撃で、国内の11の地域で停電が発生したと発表しました。ウクライナ国営電力会社は、「ロシアがエネルギー部門を含む重要インフラに対し、ミサイルおよび無人機による大規模攻撃を行った」としています。現在、電力技術者が復旧作業を進めており、すべての利用者への電力供給の早期回復を目指しているとしています。（提供/CGTN Japanese）