【A4studio】輸入食品店「ジュピター」が倒産…円安でも絶好調「カルディ」とのあいだにあった「圧倒的な違い」

ジュピターコーヒーが倒産

輸入食品店は実質「カルディ」の一強なのか？

コーヒー豆や輸入食品、輸入ワインなどをメインに取り扱う「ジュピター」が、2026年1月5日に東京地裁に対して民事再生法の適用を申請し、保全処分、監督命令を受けた。

ジュピターは、駅ビルなどの商業施設を中心に全国90店舗以上を展開。2021年7月期の売上高は102億8190万円と好調であったが、主力商品のコーヒー豆の価格高騰などにより徐々に業績が悪化。さらに2025年に入ってから、粉飾決算が明るみになり、会社の信用が大きく低下したことも影響して、最終的な負債総額は60億円に達したのだ。

一方、冒頭でお伝えした「カルディ コーヒーファーム」はどうだろうか。ジュピターと同様にコーヒー豆や輸入食品をメインに取り扱うカルディは、2025年8月時点で国内に500店舗以上、海外にも15店舗以上を展開し、かなり好調に店舗数を拡大してきた。

輸入食品のセレクトショップとしての地位を着実に獲得しつつあるカルディ。昨今の物価高や円安で国内における節約志向が進むなか、なぜここまで人気を集めているのか。

また業績が悪化してしまったジュピターとカルディの違いは何なのだろうか。今回は流通小売・サービス業界のコンサルティングに長年携わる、ムガマエ株式会社代表の岩崎剛幸氏に話を聞いた。（以下「」内は岩崎氏の発言）

ジュピターとカルディ、その差はどこに？

今回業績悪化で民事再生法の適用を申請したジュピターだが、同様の商材を扱うカルディとは具体的にどういった違いがあったのだろうか。

「まず挙げられるのが経営体制の違いでしょう。カルディの経営体制は、本部が全体をコントロールするため、それぞれの店舗が独自の判断で店を回していくということは基本的にはありません。店の在庫管理方法などは、本部があらかじめ決めたフローや仕組みを店側は順守すればよいため、店舗の従業員や責任者に対する負担が非常に少ないのです。

ジュピターの場合はそうではなく、店舗で基本的にすべてを管理する体制で、現場の負担が大きいのです。確実に商品を売り切る仕組みづくりや、各店店舗MDレベルの統一化が確立できていなかったことが、ジュピターの業績悪化につながったのかもしれません」

ジュピターの経営体制は、好意的に解釈すれば現場（店舗）にゆだねられた権限が大きく、店主好みの店づくりができると考えられるが、それが裏目に出て業績悪化の一因となってしまっていたのかもしれない。

商品構成にも「分かれ目」が…

さらに商品構成にも違いがあるという。

「カルディでは輸入商品だけでなく、自社のプライベートブランド商品の充実にも力を入れています。最近だと国産のものにこだわったブランドの商品展開が豊富です。また、プライベートブランドの商品は、利益率が輸入商品よりも高いため、販売価格を抑えるなど柔軟に価格調整ができるので、消費者に購入してもらいやすくなるという企業側のメリットがあります。

一方のジュピターは、他社のメーカーから仕入れる商品がほとんどであることに加え、カルディに比べて店舗数が大幅に少ないため、その分一度に仕入れる量も少なくなります。仕入れる量が多ければ多いほど仕入れ額を抑えることができるため、この点においてもジュピターのほうが不利だったと言えます」

物価高や円安で節約志向が高まるなかでもカルディが好調な背景には、輸入商品や他社メーカー商品に頼らない商品展開があるということか。

