【写真入手】旧統一教会の信者が実名で野田佳彦に大激怒…衝撃文書に書かれていた「驚愕の関係性」とは

旧統一教会の信者が野田佳彦に「激怒」

「千葉4区から出馬する野田佳彦さんのことは、いつも応援していました。でも、報道陣から我々との関係を質問された野田さんは、『覚えていない』と切り捨てましたね。信者との関係性を、まるでケガレのように扱われたことは、ただただ悲しいです」

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の一般信者である小笠原裕さん（62歳）は、こう悔しそうに話した――。

衆議院総選挙の真っ只中に、与野党を揺るがしている衝撃的な文書がある。その名も「TM特別報告書」。旧統一教会の幹部が、その活動の様子を韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁に報告している約3200ページの文書だ。TMとは真のお母さま＜True Mother＞の頭文字を取ったもので、その文書のなかでは旧統一教会と日本の政治家とのつながりが多数報告されている。

テレビ朝日が行ったX全量分析（1月31日正午ごろ報道）によると、X（旧Twitter）に飛び交う政治に関わる言葉のなかで「景気・物価対策」（116万）「政治とカネ」（77万）」などのキーワードを押しのけて、「旧統一教会」（151万）の話題が最も多いという。

複数のメディアは、安倍元総理の名前がTM特別報告書に500回近く上っていることや、面会が5度あったと記載されたことを報じている。赤旗は、萩生田光一幹事長代理がTM特別報告書のなかで「終始一貫、安倍首相との面談をセッティングしてくれ、また面談時にはいつも安倍首相のそばで見守っていた人物」 と書かれていたことも報じた。文書には高市早苗首相の名前も出ている。

「週刊文春 電子版」（1月28日配信）は、教団側が高市のパーティ券を買ったことを報じた。しかもこの報道のあと、高市総理はNHKの党首討論番組「日曜討論」を突如欠席。 「遊説中に腕を痛めた」（代理出演した田村憲久政調会長代行の発言）という理由だったが、ネット上には報道に関する批判を避けるためではないのかという疑惑がくすぶっている。

そして、野党である中道改革連合の野田佳彦共同代表も例外ではない。野田氏の名前もTM特別報告書に上がっていると、産経新聞などによって報じられてしまう。実際のところ、野田氏と教団側はどういう繋がりがあったのか。筆者は信者から貴重な証言を得た。

「巨人の星」の替え歌で応援

小笠原さんが鮮明に覚えているシーンがある。2000年ごろ、千葉県の船橋市の教会に野田佳彦氏が訪れたときのことだ。

当時、野田氏は信者の間で「反共産主義の保守で信頼できる政治家」という触れ込みだったという。いまや統一教会は自民党の支持母体のひとつというイメージだが、野田氏は特例的に応援の対象になっていたのだ。そして小笠原さんは、アニメ『巨人の星』主題歌「ゆけゆけ飛雄馬」の歌詞を変えて野田氏の応援歌として歌ったという。以下が当時の歌詞である。

思いこんだら政治の道を

行くが男のど根性

真っ赤に燃える王者の印

選挙区トップを掴むまで

血の汗流せ涙を拭くな

行け行けヨシヒコ

どんと行け

また、2019年には、旧統一教会は2月8日から11日に韓国・ソウルのホテルで行われる天宙平和連合（UPF）のサミットに出席するよう野田氏に働きかけている。その詳細についても報告書には書かれていた。以下がその抜粋である。少々長くなるが、お付き合いいただきたい。

＜徳野英治・世界平和統一家庭連合会長の報告（筆者注：'19年1月28日）

ワールドサミット2019

梶栗UPF議長（筆者注：梶栗正義議長）から報告がありました。本日午後4時に野田元首相と面会し、力強く誠意を込めて、今回のサミットの意義を説明して参加を熱心に依頼したとのことです。この野田元総理は、野党政権時の最後の総理でありながら、多くの野党国会議員が頼りにする親分的な指導者です。サミット参加については、まず2月8日は、平日で日本の国会が会期中であるため不可。10日の日曜日は検討する上で後日連絡すると約束しました。第二次安倍政権が発足した2012年以降は、我々が与党自民党との関係を最優先してきたため、野田元首相との十分なコンタクトが継続できず、疎遠だったことは事実です。そのため関係を回復するため多くのエネルギーを消費したいという梶栗議長の報告でした。＞

野田氏と面談したことがハッキリと書かれている。「十分なコンタクトが継続できず、疎遠だった」とあることから、古くから関係性を結んでいたこともうかがえる。さらに、文書ではこう続いている。

＜残りの可能性のある元総理は、村山（富市）元総理と福田（康夫）元総理です。現時点では元大臣クラス3人、現職国会議員5人のサミット参加が決定しております。何と言っても元総理を1人、お招き出来るように最後の瞬間まで努力を続けます。＞

サミットには、米ブッシュ政権を支えたディック・チェイニー元副大統領や米下院議長を勤めたニュートン・キングリッチ氏（共和党）などが参加する予定だった。期間中には韓鶴子総裁の誕生日（2月10日）もある。日本の教団幹部としては、日本の元総理経験者という、いわばビッグネームをどうしても招きたかったのだ。

野田氏と勝共連合の「決定的な写真」

ただ、この報告書の信ぴょう性については疑義が生じている。というのも、上記の文章を書いたとされる徳野氏は自身のXで「信仰的希望を込めて、韓鶴子総裁を励ますことを目的として書いた極めて私的なものです。日本本部としての公式文書というよりは、私信に近いものです。そのため、個人的意見や希望的予測なども多く含まれています」（'26年1月8日）と発信したからだ。

筆者は事実関係を確認するため、旧統一教会系幹部の横田浩一氏に話を聞いた。

横田氏は、統一教会の教祖・文鮮明が作った反・共産主義の政治団体「国際勝共連合」の理事長を勤めた人物。勝共連合とは、旧統一教会の教祖・文鮮明が共産主義の脅威に対抗するため、'68年に作られた組織だ。当時は日本の政治家や実業家たちもこれに呼応して、勝共連合に入っている。代表的な例が、笹川良一氏や安倍晋三元総理の祖父にあたる岸信介、右翼の児玉誉士夫氏だ。保守派の大御所たちは、安保闘争や学生運動、共産主義、左翼運動の隆盛を脅威に感じていたのだ。

横田氏はこう語る。

「このTM特別報告書で書かれている野田佳彦氏の部分については、事実です。私も梶栗議長と一緒に議員会館に行ったので間違いありません。事前にアポを取って議員に会いました。TM特別報告書にあるように、サミットへの参加を依頼しました。『国会があるので平日は無理だが、土日であれば行けるかも知れない』と前向きに返答してくれたのを覚えています。サミットに参加者にはカナダのハーパー元首相も来ますと言ったところ、『ハーパーさんも来るのですか』と野田さんは言っていました。ハーパー元首相は、野田さんが総理大臣だった時のカナダの首相だったから、こうした反応だったのでしょう」

結局、野田氏はサミットへの出席は断った。とはいえ野田氏と旧統一教会の繋がりが希薄だったとは言い難い。両者の関係は'98年ごろにまで遡る。前述の信者・小笠原さんはこう振り返る。

「当時、野田さんは新進党から出馬して落選したところでした。自民党ではないが、保守の思想を持った良い政治家がいるという触れ込みがあったので、船橋教会で応援するようになりました。その後、私たちは＜フリーセックス＞に対抗して＜純血ラリー＞というものをやっていて、その会合にも来てくれました。こうした経緯があって野田さんの千葉4区は、自民党ではなく野田さんを応援してきました」

この一枚の写真を見てほしい。料理店の座敷席で若き野田氏が挨拶している写真である。壁に「佳勝会」と書かれている、'01年6月12日の写真だ。写真には「勝共連合」の幹部を務める横田氏も写っている。

旧統一教会とのつながりは「自重すべき」

「野田佳彦の『佳』と勝共連合の『勝』を足して、『佳勝会（かしょうかい）』と呼びます。我々が応援したい政治家の名前と『勝共』の文字を足して応援するグループです。政治団体ではありません。野田さんが挨拶をする前、私は出席者たちに野田氏を応援するよう呼びかけたのでよく覚えています」

TM特別報告書によると、旧統一教会は'12年まで積極的に野田氏を応援し続けたようだ。しばらく期間をおいて、'19年になって再び野田氏と接近している。

そして'22年7月、安倍晋三元首相が凶弾に倒れると、旧統一教会と政治家の関係が大きな問題になった。当時、地元紙「千葉日報」は、旧統一教会との関係について千葉県選出の議員にアンケートを行っている。そのなかで野田氏は、「関係なし」と答えていた。同時に、教団と政治家のかかわりについては「不適切であり自重すべき」とも答えている（'22年8月14日）。

しかも野田氏は、たびたび旧統一教会問題を自民党攻撃のネタにした。

‘24年の衆院選では、旧統一教会と結びつきが強いとされる萩生田光一候補（当時）を徹底的に批判。対抗する立憲民主党の有田芳生候補の応援に駆けつけ、「（萩生田氏は）裏ガネ額の多い議員で、旧統一教会との結びつきも強い。『裏』の自民政治と決別しよう」と述べた（’24年10月18日付、読売新聞）。今回の衆院選挙でも、野田共同代表は公明党の斉藤共同代表と話し合い、選挙では「『統一教会問題』を全国で積極的に批判して、争点化していく」と選挙戦略を打ち出している（1月20日の有田芳生候補のXより、現在は削除）。

「過去まで完全に否定するつもりか」

そんな最中、自身と旧統一教会の関係が明るみに出たわけだ。最初に報じたのはインターネット番組「デイリーＷiLL」だ。前述のとおり、野田氏は記者団にこの件を問われると「記憶にない」と答えた（1月27日付、朝日新聞・共同通信）。この翌日は、会合の写真に写っているのは自分だと認めた上で「統一教会のために働いたとか、政策を実現したことはない」と答えている（1月28日付、朝日新聞）。

こうした野田共同代表の対応に、旧統一教会系幹部の横田氏は怒りをあらわにする。

「なぜ応援された過去まで無かったことにしてしまうのか。あれだけ応援していたのだから、覚えていないはずがないだろう。私たちが応援してきた過去まで完全に否定するのは間違っている」

野田共同代表が主張するように、「便宜を図るなどしていない」のであれば、そう答えれば良かったはずだ。なぜか関係を否定するような発言を続けている。もちろん、報告書に名前が記載されているのは野田共同代表だけではない。NHKの討論番組を拒否した高市総理もそうだし、安倍晋三元総理との面会のセッティング役とされた萩生田光一幹事長代理も例外なく、有権者に納得のいく説明が求められるだろう。

教団信者の小笠原さんは、ため息交じりにこう語る。

「野田さんは、私たちをどんなに叩いても攻めてこないだろうとタカをくくっていたのだと思います。我々をダシのように使って、最後は『関係ない』と突き放した野田さんを許せません。だからといって、旧統一教会と関係を断絶した自民党も応援する気持ちにもなれない。裏切られ続けたいまの政治には選択肢がないのです」

野田氏に事実関係を問い合わせてみたところ、事務所を通して以下のような回答を得た。

「お尋ねの件につきましては、選挙期間中でもあり、調査確認することは難しく、お答えできかねます。何卒ご理解の程お願い申し上げます」

短期決戦になった衆院選の投票日は、間近に迫っている。

