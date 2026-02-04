【RO BOT 魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガン ダム （機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ キルケーの 魔女 Ver.）】 2026年8月発送予定 価格：35,200円 プレミアム バンダイ 販売商品

1月30日に公開が始まったばかりの劇場用映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するΞ（クスイー）ガンダムが早くも立体化。過去に「ROBOT魂（Ka signature）」で発売されたものとは違う仕様となって、プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で2月2日より予約が開始された。

「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」。2026年8月発送予定。価格は35,200円。プレミアムバンダイ販売商品。展示アイテムには別売りの「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」(価格：3,850円)を使用している

シリーズ第2章「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」で、主人公のハサウェイ・ノアが搭乗するアナハイム・エレクトロニクスの最新鋭のモビルスーツΞガンダム。「キルケーの魔女」では前作と装備やカラーリングの異なる改良型機体として登場した。

「キルケーの魔女」に登場する改良型の姿を立体化

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中の試作品は、同時受注の「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ξガンダム/ペーネロペー専用 ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」を装備し、ファンネル・ミサイルの発射シーンを再現している。メカデザイナーのカトキハジメ氏の監修により機体デザインを忠実に再現しつつ、ビーム・ライフルのバレルに装着するEパックのホルダーや、このEパックを保持する新規のハンドパーツなどが付属。フライト・フォームへの変形やコクピットハッチの開閉、ガンダムタイプの頭部への交換などの様々なギミックを備えている。

マズルの下にEパックを装着したビーム・ライフル

全高約26mという設定を生かした大型のアクションフィギュアとなるようで、そのボリューム感はかなりのもの。その一方で、パール塗装を交えた全体のカラーリングやタンポ印刷によるマーキングなどは繊細で、飾っても楽しめる造形美を備えている。

上半身に装備されたミノフスキー・フライト・ユニットを展開する高速飛行モード、フライト・フォームへの変形も可能

写真はマスクが破損したガンダムタイプの頭部となる

別売りの「ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」は、このΞガンダムと同時受注中の「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」にも対応したエフェクトパーツセットで、12個のファンネル・ミサイルとそのエフェクト、ディスプレイジョイントが同梱されで、臨場感のあるシーンを再現可能だ。

専用のパーツによって保持されるファンネル・ミサイルとそのエフェクト。こちらは別売りとなる

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOには劇場版公開記念の展示コーナーが設置されていた

商品はともに現在予約を受付中。Ξガンダムには描き下ろしイラストを使った劇場公開記念のスリーブが付属する。販売終了後に後悔をする前に、早めの予約の検討を。

(C)創通・サンライズ