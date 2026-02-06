『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり完全新作のキャラ情報解禁 田村ゆかり・水樹奈々ら期待コメント到着
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（7月放送）のキャラクター情報が公開された。アニメは2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。
【写真】ビジュアル変わらない！田村ゆかり・水樹奈々の最新アー写
今回公開となったのは、『なのは』シリーズをけん引してきた、高町なのは（CV.田村ゆかり）、フェイト・T・ハラオウン（CV.水樹奈々）、八神はやて（CV.植田佳奈）、八神リイン（CV.ゆかな）の４キャラクターの情報と、それぞれのキャストより本作出演にあたってのコメントも到着した。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、昨年7月に放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
■田村ゆかり
新しいリリカルなのはのシリーズに参加させていただくことができて嬉しいです。新しいキャラクターもみんな魅力的でどの子もみんな可愛いので皆さん誰を推すか迷っちゃうと思います！ちなみに私の推しは…内緒です。新しい子たちの新しい物語。一緒に見守ってくれると嬉しいです。
■水樹奈々
20周年という節目を経て、またTVアニメでフェイトを演じられることが、とても嬉しいです！かなりいかついタイトルが示す通り、1話から息つく間もない衝撃的な展開の連続！毎話漂う緊張感はとんでもなく、何度も涙しました。これまでのなのはシリーズとはまた違う熱さと重みのある作品になっていますので、みなさんぜひぜひ放送を楽しみにしていてくださいね！
■植田佳奈
久しぶりのテレビシリーズ。毎回わくわくしながらアフレコをしていました。今作品のはやては、今までで1番大人？！な雰囲気ですが、なんだか隠しきれていない部分が垣間見えるのが、可愛らしくて大好きです。EXCEEDSの総督として、時に優しく、時に格好よく、リリカルマジカル頑張ります！
■ゆかな
みなさまお久しぶりです！劇場版から8年、テレビシリーズから19 年…また会えて嬉しいです。今回は大人はやてちゃんに合わせて、リインも大きくなって頑張ります！なによりも、八神リインという正式名称(？)が嬉しくて、呼ばれるたびにじんわりほっこりしています。素敵なお三方はもちろん、今回からの皆様もすごく魅力的な新作、魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance、お楽しみください♪
＜メインキャスト＞
久瀬シイナ：橘杏咲
久瀬セツナ：日高里菜
高町なのは：田村ゆかり
フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々
八神はやて：植田佳奈
八神リイン：ゆかな
夜海トワ：結川あさき
相沢シオリ：千春
喜多森ユーナ：小林愛香
新名アオイ：伊藤彩沙
古寺ユズ：青木陽菜
