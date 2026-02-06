日本には、全容が解明されなかった事件が数多く存在する。別冊宝島編集部 編『日本の未解決事件100 犯罪から読み解く「昭和」「平成」「令和」史』（宝島SUGOI文庫）より、終戦直後に起きた「アナタハンの女王」事件を紹介する――。

■「奇跡の生還」の裏で起きていた怪死事件

サイパンの北方120キロ、フィリピン海に浮かぶアナタハン島は、東西約9キロ、南北4キロの小島である。

アナタハン島の航空写真（画像＝U.S. Geological Survey／PD USGS／Wikimedia Commons）

1951年（昭和26年）6月、この島から19人の男たちが米軍の船に乗って帰国した。彼らは戦中に米軍の攻撃を受け漂着した、カツオ漁船員らの生き残りだった。

もはや死んだと思われていた男たちの「奇跡の生還」に、日本中が沸いた。自分の「墓」を眺める者、すでに妻が再婚しており悲しみに暮れる者――それは戦争が生んだ悲劇の一シーンにほかならなかった。

だが、本当に日本中が驚いたのは、男たちによって明らかにされた次のような証言だった。

「島には当初、32人の男と1人の女がいた」

たった1人の女性・比嘉和子は、前年、すでに島を単独で脱出し、帰国していた。和子の説得によって、男たちはようやく日本の敗戦を信じ、米軍に投降したのだった。

アナタハン島からアメリカ軍機で帰国し羽田空港に降りた帰還者（画像＝暮らしの年表流行語100年／CC-Zero／Wikimedia Commons）

■男女2人が暮らす孤島に漂着した難破船

当初、島に32人いた男のうち、残りの13人はどこへいったのか。

「和子を奪い合い、殺された」

帰還者たちの告白に、当時のメディアは色めき立った。孤島のなかで、果たして何が起きていたのか。人々の関心事はその点に集中した。

さまざまな証言を総合すると、その忌まわしい物語は、およそ次のようなものだった。

戦時中、日本統治下にあったアナタハン島では、“海の満鉄”と呼ばれた貿易企業「南洋興発」がヤシ園を経営しており、農園技師・比嘉正一・和子夫妻2人と正一の上司の比嘉菊一郎、そして50人あまりの現地人の従業員が暮らしていた。

空襲が激しくなったころ、正一はバカン島へ親族を迎えにいくと言ったきり、帰ってこなかった。こうして、比嘉和子と正一の上司・菊一郎は、いつしか夫婦同然の生活を送るようになった。

1944年（昭和19年）6月、米軍に爆撃され難破した漁船がこの島に流れ着いた。その数、兵士や船員ら31人。ほとんどは20歳前後の若者だった。

■自給自足の共同生活が崩壊していった

終戦後、日本領でなくなったアナタハン島から現地住民が去り、残されたのは32人の男性と比嘉和子1人となった。彼らは、空から舞い落ちる終戦、投降を呼びかけるビラを信じることなく、この島で共同生活を送ることになった。

幸い、南国の島は果実やヤシ、あるいは豊富な海産物に恵まれており、自給自足の生活が可能だった。

和子は、人好きで明るい性格だった。まだ20代後半だった和子は、照りつける太陽の下を、裸のような格好で闊歩(かっぽ)していた。若い男たちの視線は、和子に釘付けになった。

そんなとき、島に噂が流れた。

「和子と菊一郎は、本当の夫婦じゃない。どちらにも本当の夫、妻がいたが、空襲で生き別れたようだ」

ヤシの実で造った酒を飲みながら、男たちは和子の「夫」である菊一郎に激しい嫉妬の念を募らせた。

島でリーダー的存在だった田中秀吉は危機感を覚え、和子と菊一郎を離れた場所に避難させたが、性に飢えた男たちの暴走を止めることはできなかった。

アナタハンの女王、比嘉和子（画像＝朝日新聞社／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

■和子を狙い、次々と命を落とす男たち

最初の惨劇は1946年（昭和21年）に起きた。きっかけは、2人の男AとBが島に墜落していたB29の残骸から、ピストルを入手したことだった。

ある日、この2人組と不仲だった男が「木から落ちて」死んだ。目撃者はAとBだけ。遺体は発見されなかった。

2人はピストルを使って和子を脅し、それぞれ自分の「妻」となることを要求した。和子はそれに従ったが、その後AはBに射殺され、その後Bも海に転落して死んだ。

そして、菊一郎も食中毒で死んだ。食事を作った第3の男Cは、AとBが所有していたピストルを持っていた。Cも和子を脅し、男女の関係となった。

その後も、島で不審死が途絶えることはなかった。リーダー・田中秀吉は「会議」で和子の夫を決めることを提案したが、それが無理であると分かったとき、究極の解決法が示された。

■「争いの火種を消す」という最終決断

それは「和子殺し」だった。最初の殺人から5年、島の男は19人になっていた。終戦の混乱から生じた権力の空白地帯にあって、犯罪を裁く力はどこにもない無法地帯だった。

明日、和子の処刑が行われるという日の夜、和子のもとにオオタニワタリの葉に鉛筆で書かれたメモが投げ込まれた。

「スグニゲロ。殺される」

和子は飛び起き、逃げた。ジャングルのなかに身を隠し、33日後、アメリカ船を見つけ、あらん限りの手を振った。1950年（昭和25年）、和子は帰国した。

■“男を狂わせる魔性婦”として生きた和子

別冊宝島編集部 編『日本の未解決事件100 犯罪から読み解く「昭和」「平成」「令和」史』（宝島SUGOI文庫）

和子の帰国から1年後、島に残された男たちが帰国すると、愛欲の闘争が繰り広げられた「アナタハン島事件」はすっかり有名になり、男を狂わせる魔性婦として、和子は好奇の視線に晒(さら)された。

和子のブロマイドが売り出されると飛ぶように売れ、和子自身が主演する映画『アナタハン』も製作された。

だが、ブームが収束すると、和子は流転の人生を送る。ストリップ劇場の踊り子や仲居をつとめたあと、故郷の沖縄に戻り再婚。1974年（昭和49年）、52歳で数奇な人生の幕を降ろした。

なお、2010年（平成22年）に公開され、人気を博した映画『東京島』（桐野夏生原作）は、この事件がモデルとなっている。

（別冊宝島編集部）