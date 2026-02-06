【Dr.STONE】最終シーズン第2クールの振り返り劇場上映会開催！
アニメ『Dr.STONE』最終章となる第3クールの4月放送決定を記念して、最終シーズン第2クールの振り返り劇場上映会の開催が決定した。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で 2017年14号から 2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にTVアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。2024年8月に最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。そして、物語の最終章となる第3クールが2026年4月に放送されることが決定し、大きな注目を集めている。
このたび、アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終ファイナルシーズン第3クールの4月放送決定を記念し、3月に映画館の大スクリーンで鑑賞できる第2クール振り返り劇場上映会の開催が決定した。
アニメ最終章となる第3クールに向けて、3月1日（日）から3週連続で毎週日曜日に、手に汗握る激動の科学VS科学の最終決戦が描かれる第2クールの振り返り上映会を、東京と大阪の映画館で開催する。
石化装置の謎を解き明かすためにゼノを人質に南米を目指す千空たちと、ゼノ奪還のため猛追するスタンリーたちとの熾烈な攻防戦が繰り広げられる第2クールを、映画館の大スクリーンとリッチな音響で楽しもう。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
