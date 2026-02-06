〈時給650円の極貧バイト生活→宮粼あおいの夫役に…『豊臣兄弟』山口馬木也（52）が掴んだ「遅咲きスター」な人生〉から続く

年明け、都内の飲食店に100人近いドラマの出演者、スタッフが集まっていた。そこで挨拶をしたのが、豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野太賀（32）。風俗考証を担当する立正大学教授の佐多芳彦氏が語る。

「仲野さんは『長丁場だから頑張りましょう』などと語っていました。織田信長役の小栗旬さんが本能寺の変で退場することから『俺、もうすぐ死ぬから』とユーモアを交えて挨拶するなど、いい雰囲気の会でした」



仲野の兄も以前は俳優だった

大河主演のオファーに「信じられなかった」

『太閤記』（1965年）や『秀吉』（1996年）など、これまで豊臣秀吉（藤吉郎）を主人公にした大河ドラマはあったが、弟の秀長をメインに据えた作品は初めて。

父で俳優の中野英雄が「大河ドラマに出られるように」と考えて名付けられたという仲野。『風林火山』（2007年）の上杉龍若丸役以来、5本の大河ドラマに出演し、遂に6作目で主演の座を射止めた。

「仕事帰りにマネージャーから主演のオファーを知らされ、驚き過ぎて『信じられなかった』と明かしています」（ドラマ関係者）

ブレイクまで時間を要した苦労人

今作の秀長は、争いを好まない性格だが、持ち前の機転と調整力で、天下人となる兄を支え、共に出世街道を進んでいく人物として描かれる。

「撮影は2025年6月にクランクイン。行方不明だった藤吉郎が小一郎のもとに現れ、清須に行って共に信長に仕えようと誘うシーンでした」（同前）

前出の佐多氏が言う。

「仲野さんは声を出して盛り上げていくタイプ。秀吉役の池松（壮亮）さんはひたむきに演技に集中し、周りを巻き込んでいくタイプだと思います。対照的な2人がそれぞれ一生懸命演じている姿を見ると、裏方の私も『もっと頑張ろう』と思わされます」

一介の農民から、最後は大納言の地位を与えられた秀長。その過程では、いくつもの苦難を乗り越えてきたのだが、実は仲野も苦労人。13歳で芸能界に入り、演技力の高さは折り紙付きだったが、ブレイクまでには時間を要した。

「インタビューで『真面目に芝居に向き合ってきたけどなかなか認められず、自分自身のガソリンが切れそうになったりもしました』と明かしている」（芸能記者）

領国経営の才を持ち、優れた外交手腕で、大大名たちと友好関係を築くのに長けていたという秀長。仲野自身も交遊関係が広いことで知られている。

「映画『すばらしき世界』で監督を務めた西川美和さんは、仲野さんの人に好かれる特異な才能を、『妖怪・人たらし』と呼んでいたほどです」（同前）

今作で竹中半兵衛を演じる同い年の菅田将暉との関係は深い。仲野の行きつけの高円寺の洋食店「ニューバーグ」の店主が明かす。

「太賀さんには若い頃からよく来てもらっていて、いつも召し上がるのはハンバーグにコロッケやスパゲティが付いたBセット。菅田さんと2人でいらしたこともありました」

池松とも長年の付き合いで、現場では、

「2人で肩を組んで歩くなど、本当の兄弟のようです」（前出・佐多氏）

ドラマで考証を担当する大森洋平氏も、2人の息のあった演技を評価する。

「掛け合いが上手なので、台本を読んだだけではわからなかった、漫才のような面白さを表現できている。もちろん笑えるシーンだけでなく、シリアスな場面では、兄は弟を思い、弟は兄を思う真情を、巧みに表現されています」

竹中直人との“怪演バトル”も

前出の佐多氏は豊臣兄弟が、ある大物俳優と対峙する場面が非常に印象に残っているという。

「曲者の戦国武将・松永久秀を演じる竹中直人さんとの共演シーンです」

かつて大河ドラマ『秀吉』で主演を務めた竹中。独特の間や声、表情で唯一無二の世界観を作り出すことから“怪優”と呼ばれる。

「人が亡くなるシーンなのですが、竹中さんのユーモラスなイメージが吹っ飛ぶほど、冷徹な怖さが滲み出ていた。しかし、それに対して、若い2人も竹中さんの怪演に飲み込まれることなく、鬼気迫る演技をしていたのです。リハーサルを2、3回見ましたが、その都度、少しずつ表現する怖さの度合いが違うことにも驚きました」（同前）

撮影現場で生まれていた、ハイレベルな“怪優バトル”。軍配は妖怪と怪優、どちらに上がるのか。

