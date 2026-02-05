1月の月間最優秀新人賞にマーベリックスのフラッグ、ホーネッツのカニップルが選出
2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが、いずれも3カ月連続で選ばれた。
The @Kia Rookies of the Month for January!
West: Cooper Flagg (@dallasmavs)
East: Kon Knueppel (@hornets) pic.twitter.com/T1hIQEb3Hv
- NBA (@NBA) February 3, 2026
19歳のフラッグは、1月にルーキートップの平均20.8得点に7.2リバウンド4.5アシスト1.3スティールを記録。30日のホーネッツ戦では10代の選手としてはNBA歴代最多となる49得点をマーク。
一方のカニップル（20歳）は、期間中にルーキー全体で2位の平均17.8得点に5.9リバウンド3.6アシスト、フィールドゴール成功率49.3パーセント、3ポイントシュート成功率41.7パーセント（平均2.6本成功）、フリースロー成功率88.7パーセントを残した。
4日を終えた時点で、フラッグが所属するマーベリックスはウェスト12位の19勝31敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト11位の23勝28敗を残している。1月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2026年1月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
エース・ベイリー（ジャズ）
セドリック・キャワード（グリズリーズ）
ケイレブ・ラブ（ブレイザーズ）
デリック・クイーン（ペリカンズ）
・イースタン・カンファレンス
イェゴール・ディヨミン（ネッツ）
VJ・エッジコム（シクサーズ）
トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）
【動画】1月にフラッグが決めた好プレー集はこちら！