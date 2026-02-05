1月の月間最優秀新人賞にマーベリックスのフラッグ、ホーネッツのカニップルが選出

2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年1月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが、いずれも3カ月連続で選ばれた。

19歳のフラッグは、1月にルーキートップの平均20.8得点に7.2リバウンド4.5アシスト1.3スティールを記録。30日のホーネッツ戦では10代の選手としてはNBA歴代最多となる49得点をマーク。

一方のカニップル（20歳）は、期間中にルーキー全体で2位の平均17.8得点に5.9リバウンド3.6アシスト、フィールドゴール成功率49.3パーセント、3ポイントシュート成功率41.7パーセント（平均2.6本成功）、フリースロー成功率88.7パーセントを残した。

4日を終えた時点で、フラッグが所属するマーベリックスはウェスト12位の19勝31敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト11位の23勝28敗を残している。1月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年1月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



エース・ベイリー（ジャズ）



セドリック・キャワード（グリズリーズ）



ケイレブ・ラブ（ブレイザーズ）



デリック・クイーン（ペリカンズ）

・イースタン・カンファレンス



イェゴール・ディヨミン（ネッツ）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）



コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）

