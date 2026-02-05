石橋てるみ、身長171cm＆Fカップボディ全開 3つの大学で10年間学んだ“永遠の女子大生”
モデル・女優の石橋てるみが、5日発売の『週刊ヤングジャンプ』10号（集英社）の巻末グラビアで初登場を果たす。「永遠の女子大生」という異名を持つ石橋が、3つの大学で10年間続けた学生生活を今春終えることを祝した記念企画だ。
【写真】恵まれボディ！大胆脱衣ショットを披露した石橋てるみ
身長171cm、Fカップの恵まれたスタイルを誌面で解放。撮影テーマは「彼氏との大人なデート」。アメフト部のマネージャー経験を活かしたヘソ出しルックから、ホテルでの大胆な脱衣カットまでを収録。ラストには、これまでのイメージを覆す大人びたボンテージ衣装に挑戦し、圧倒的なグラビア力の高さを証明している。
表紙＆巻頭グラビアには十味、センターグラビアには山崎あみが登場する。
