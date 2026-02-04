ヌートバーＷＢＣメンバー外 前回「ペッパーミル」「たっちゃん」旋風 大谷翔平との約束はどうなる？…クワン、イエリチら日系選手も招集されず
３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。日本人の母を持ち、２０２３年大会で侍ジャパン史上初めて日系選手として代表入りしたカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）は、昨年１０月に両かかとの手術を受けた影響でメンバーから漏れた。
ヌートバーは前回大会で安打を放った際のコショウをひくようなセレブレーション「ペッパーミル」ポーズで侍ジャパンを一つにした。所属するカージナルスでやっていたパフォーマンスで、日本のファンの心をつかんだ。さらに栗山監督らからは祖父の名前で、ミドルネームでもある「タツジ」から「たっちゃん」の愛称で呼ばれた。愛されるキャラクターで、すぐにチームに溶け込み、「１番・中堅」で世界一に大きく貢献した。
今大会では、祖父が日本人でＭＶＰ経験もあるイエリチ（ブルワーズ）、祖父母が山形出身でゴールドグラブ賞４年連続受賞のクワン（ガーディアンズ）らの招集もうわさされていたが、メンバー入りはしなかった。代表資格の問題をクリアできなかった可能性が高そうだ。
また、１次ラウンド同組の韓国では、昨季４２登板のオブライエン（カージナルス）、同７本塁打のジョーンズ（タイガース）、２３年１２勝のダニング（ブレーブスＦＡ）、メジャー通算４０試合出場のウィットコム（アストロズ）ら複数の韓国系メジャーリーガーが代表入りする可能性があるとされている。
◆２０２３年のヌートバー旋風 ２月の宮崎合宿には不在だったが、大会前の名古屋、大阪での強化試合から合流。交流のある選手すらいない中、メジャーリーガーの大谷らが積極的にコミュニケーションを取った。合流した名古屋では侍ジャパン・ナインが試合前に「たっちゃん」と書かれたＴシャツを着て歓迎した。大会では「１番・中堅」で全試合に出場し、攻守でチームを引っ張った。さらに大会後は大谷から高級ブランド「グランドセイコー」の腕時計を贈られ、「もし２０２６年に（ＷＢＣに）戻ってこなかったり、他の国を代表したりしたら返してもらうからね」と言われたことを明らかにしていた。