「ブロッコリー何個あっても足りない！」「ピザ生地の代わりに使ってみて」ヘルシーピザレシピ

料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。ダイエットに適した野菜として安定の人気、ブロッコリー。今回はブロッコリーを使ったヘルシーなグルテンフリーのピザ風のレシピをご紹介します。

ブロッコリーのヘルシーピザ風を作るのにかかる時間 約15分

ブロッコリーのヘルシーピザ風のカロリー 約124 kcal／1個

ヘルシーなのに満足！ブロッコリーのヘルシーピザ風

ダイエットに適した野菜として安定の人気、ブロッコリー。今回は、そんなブロッコリーを使ったヘルシーなグルテンフリーのピザ風のレシピをご紹介します。

ブロッコリーは、低カロリーでありながら野菜の中ではタンパク質の含有量が多いのでダイエット中の方に人気のお野菜です。ビタミン、ミネラル、食物繊維などを含むので、ダイエット中の栄養補給に適しています。

今回は、ブロッコリーをメインの具材にしたピザ風のレシピをご紹介します。

ピザと言えば通常はピザ生地を使用しますが、今回は小麦粉を使ったピザ生地ではなく、グルテンフリーの油揚げで代用します。

油揚げは大豆からできていますので、良質な植物性タンパク質が摂れます。ただ、油『揚げ』と名前にもあるように、揚げてある食品なので脂質が高いのも事実。今回は、油抜きをして使用することで脂質を抑えます。

作り方はとっても簡単！油抜きをした油揚げを半分にカットして、ケチャップを塗って、茹でたブロッコリー、シュレッドチーズを順に乗せ、トースターで焼くだけ。

油抜きは、お手軽な方法と、よりしっかり油を抜く方法の2パターン載せてありますので、よりご自身のライフスタイルにあった方法で試してみてくださいね。

ブロッコリーのヘルシーピザ風の材料（4個分）

油揚げ 2枚

ブロッコリー 小房で8個

ケチャップ 小さじ4

シュレッドチーズ 60g ※植物性のものを使用するとよりヘルシーになります。

ブロッコリーのヘルシーピザ風の作り方

‘蕁淵侫薀ぅ僖鵝砲砲燭辰廚蠅里湯を沸かして塩（分量外）を加え、小房に分たブロッコリーを入れて、1分半茹でて、ざるにとって湯切りしながらそのまま冷まします。

※ブロッコリーを茹でる際は、水の量に対して塩を1〜2%入れてください。

※茹でたブロッコリーを冷ます時は、水に浸けると水っぽくなってしまうので、そのまま冷まします。

◆．屮蹈奪灰蝓爾鬟ッキングシートに挟み、上から圧をかけて軽く潰しておきます。

油揚げはキッチンペーパーに挟んで油抜きをしてから、半分にカットします。

※湯通ししてから水分をしっかり拭き取ると、よりしっかり油抜きができます。

ぁ‥携弔縫シャクシャにしたアルミホイルを敷いて、その上に油揚を並べ、ケチャップを塗って、一つの油揚げに対し小房のブロッコリーを2個づつ乗せ、シュレッドチーズを15gづつ乗せます。

ァ．函璽好拭爾如7〜8分加熱したら、完成です！

小麦粉を使った生地ではなく、油揚げを使用していますので、良質な植物性のタンパク質が摂れる上にグルテンフリー！具材もブロッコリーが主な食材なのでタンパク質が摂れてヘルシー、植物性のチーズを使ったらよりヘルシーになります。

と、ヘルシーな食材で作ったピザは罪悪感低めなのに、良質な植物性のタンパク質が豊富なので吸収率も良く、意外とボリュームがあり満腹感も味わえます。

おつまみやおやつに最適です！

補足ですが、植物性のチーズは動物性の食品は使われておらず、アーモンドペーストが主成分ですので、コクがあるのにコレステロールもカットできます。

ダイエットに適した良質な食材を選んで、ヘルシーライフを楽しんでくださいね。

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです