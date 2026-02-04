セリエA 25/26の第23節 ボローニャとＡＣミランの試合が、2月4日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはルーベン・ロフタスチーク（MF）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ＡＣミランのアドリアン・ラビオ（MF）のアシストからルーベン・ロフタスチーク（MF）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

さらに39分ＡＣミランが追加点。クリストフェル・エンクンク（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とＡＣミランがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分ＡＣミランが追加点。アドリアン・ラビオ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＡＣミランが0-3で勝利した。

なお、ボローニャは51分にフェデリコ・ラバーリア（GK）、58分にレモ・フロイラー（MF）、64分にルイス・ファーガソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

