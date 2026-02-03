【リオデジャネイロ＝大月美佳】中米コスタリカの大統領選が１日、投開票され、中道右派ロドリゴ・チャベス大統領の後継の与党新人ラウラ・フェルナンデス前国家計画・経済政策相（３９）が当選を確実にした。

米国のトランプ政権が自国の「勢力圏」とみなす中南米で、チリやホンジュラスに続いて親米右派候補が勝利した。

大統領選には２０人が立候補した。選挙管理当局の発表によると、開票率８８・４３％時点でフェルナンデス氏の得票率は４８・５１％。当選に必要な４０％を上回り、決選投票を待たずに勝利を決める圧勝だった。任期は５月８日から４年。

フェルナンデス氏は１日夜、「コスタリカは変革の継続を選択した」と演説し、既存勢力や腐敗に挑むチャベス氏の路線を引き継ぐ意志を強調した。

選挙戦では、非武装中立国を掲げ「中米のスイス」とも呼ばれた同国で悪化する治安の対策が争点となった。フェルナンデス氏は、世界最悪と称された治安を劇的に改善したエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領の強力な対策を模倣し、警備が厳重な巨大刑務所の建設などを公約に掲げた。

ただ、ブケレ氏は人権侵害や権威主義的な統治が問題視されている。新政権下では、国民的人気の高いチャベス氏が実権を維持し、ブケレ氏同様に強権化する可能性も指摘されている。