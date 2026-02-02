元「BE:FIRST」で俳優、実業家の三山凌輝（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。ソロアーティストとしてデビューすることを発表した。近日中にデジタルシングルを配信する。

三山は「Artist『RYOKI MIYAMA』1st Digital single coming soon」とし、歌手としてのソロデビューを告知した。

三山は昨年11月に行ったインスタグラムの生配信で、ドラマ、映画などの映像作品のオファーについて「ありがたいことに、過去の作品を見てくださって、そこから作品のお声は頂戴している。凄くありがたいです」と言及。さらに、「ソロアーティストとして、来年の年始から本格的に活動させていただきます」と発表。「歌もダンスもやっていきます。ラップもします」と語っていた。

また、自身が代表を務める会社を設立したことも明かし、昨年12月に東京・吉祥寺に三山の地元・名古屋名物の“あんかけパスタ”の専門店を開店している。

私生活では、昨年8月に女優・趣里との結婚を発表し、同9月に第1子誕生を報告。今後は、俳優、歌手、社長の3足のわらじで活動していく。