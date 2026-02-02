音楽番組『SONGS』（NHK）の番組責任者を務める大泉洋。さまざまなアーティストと対談しているが、フォークシンガーの松山千春が、番組内での大泉の態度を痛烈に批判し、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、1月30日のラジオ番組『松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜』（ニッポン放送）。松山は、26日の『SONGS』を視聴したことを明かし、番組を進行する大泉に苦言を呈した。

「この日は、1971年にデビューして以来、2000曲以上の楽曲を制作した82歳のシンガーソングライター・小椋佳さんが、13年ぶりに出演しました。

松山さんは、かねてから小椋さんに敬意を表しており、番組に興味を持ったようですが、『大泉洋の態度が気に食わなかった』と切り出したのです。

『小椋佳に対して、態度がデカかった。自分も歌ってますとか、お前のは歌じゃないよ、バカ。小椋佳と一緒にするんじゃないよ。なに勘違いしてるんだ』と、大泉さんの進行を批判しました」（スポーツ紙記者）

大泉を痛烈に批判した松山だったが、Xでは

《いつものあの調子だったんだろうな》

《大泉洋は好きだけどSONGSには要らないのよね》

《大泉洋は嫌いではないが、SONGSは彼が司会をするようになって別の番組になってしまい、見ないようになった》

など、『SONGS』での大泉の進行に疑問を抱く声があがっている。

2007年にスタートした同番組は、日ごろあまりテレビに出演しないアーティストを招き、曲を生み出した背景や人生観を語るなど、大人向けの新しい音楽番組をうたっている。大泉は2018年から、番組責任者という立場で進行を務めているが、番組との“相性”が懸念されていたようだ。

「大泉さんは、持ち前の明るいトーク力と大物ゲスト相手でも遠慮なくイジるなど、コミカルな進行がバラエティ番組で好評です。ただ、アーティストの本質に迫る硬派な『SONGS』の雰囲気と大泉さんの “軽ノリ” が合わないと感じる人もいたようです。

2024年7月にB’zの松本孝弘さんがゲスト出演した際も、大泉さんは初対面の松本さんに対して、かなりフランクに接しており、SNSではヒヤヒヤする視聴者の声もあがっていました」（芸能記者）

松山は、そうした番組での大泉の言動に思うところがあったようだが、一方で “気遣い” も垣間見えるという。

「松山さんと大泉さんは同じ北海道出身ですが、松山さんは『つくづく同じ北海道人として、バカなやつだなと。やっぱり、相手をよく知っておかないと。自分がなにを言ってるのか、どんなことをしゃべっているのか。よく考えたほうがいいぞ』と話していました。

厳しい口調ながら、松山さんなりに、アーティストに対する接し方に気を遣ってほしいというアドバイスだったのだと思われます。あえて、ラジオという公の場で苦言を呈したのも、大泉さんの司会者としての能力に期待してのことかもしれません」（同）

同郷の先輩からのアドバイスは、大泉に届くか。