日本コロムビアは、ジャズ・サックス奏者 渡辺貞夫の音楽生活75周年、および93歳の誕生日を記念し、1960年代後半に発表された初期アルバム10タイトルを、2月1日より初めてデジタルリリース(ダウンロードおよびサブスクリプション)する。配信サービスはApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicなど。

デジタルリリースは、日本初のジャズ専門レーベル「TAKT(タクト)」の第一弾作品として発売され、日本中にボサノバブームを巻き起こした名盤「Jazz ＆ Bossa」を筆頭に、1960年代後半の活動を凝縮した10作品。

2026年は渡辺貞夫にとって音楽生活75周年という記念すべき年であり、大規模な全国ツアーも予定されている。

・「家路(Goin' Home)」／渡辺貞夫(1966年6月/COKM-46208)

アメリカ留学から帰国してまもない時期に録音された渡辺貞夫の最高傑作。

演奏：渡辺貞夫(as)、宮間利之とニューハード、八城一夫トリオ

・「JAZZ & BOSSA」 ／渡辺貞夫(1967年2月/COKM-46209)

バークレイ音楽院への留学を終えた渡辺貞夫が挑んだTAKTレコード、記念すべき第一作品。日本のジャズLPとして初めてベストセラーとなり、渡辺貞夫の人気を決定づけた。

演奏：渡辺貞夫(as,fl)、菊地雅章(p,rib)、中牟礼貞則(g)、萩原栄次郎(b)、富樫雅彦(ds)、宮田英夫(cabasa)

・「マイ・ロマンス ～サダオ・プレイズ・バラッド～」／渡辺貞夫(1967年/COKM-46210)

日本のジャズの出発点と言えるアルバム。スタンダードソングを集めたバラード集。渡辺貞夫が自由な音楽の幅をさらに広げ始めた。70年代のフュージョンブームの始まりを予見させるアルバム。

演奏：渡辺貞夫(as,fl)、菊地雅章(p,rib)、中牟礼貞則(g)、萩原栄次郎(b)、富樫雅彦(ds)、宮田英夫(cabasa)

・「イベリアン・ワルツ ／渡辺貞夫＆チャーリー・マリアーノ」(1967年8月/COKM-46211)

アジアン・ミュージックからの影響を随所に見せながら、緊張感あふれるソロを繰り広げる。バークレイ音楽院の先輩であり互いにリスペクトしあうチャーリー・マリアーノと渡り合ったリアル・ジャズ・アルバム。

演奏：渡辺貞夫(as,indean-fl)、チャーリー・マリアーノ(as,nagasvaram)、菊地雅章(p)、富樫雅彦(ds)、原田政長(b)

・「ボサ・ノヴァ・コンサート」 ／渡辺貞夫(1967年10月/COKM-46212)

全曲ボサ・ノヴァ・ナンバーで構成されたコンサートの実況録音盤。日本に「ボサ・ノヴァ」を広めたのはまさに渡辺貞夫の功績によることを確信させる。

演奏：渡辺貞夫(as,fl)、菊地雅章(p,rib)、富樫雅彦(ds)、原田政長(b)、中牟礼貞則(g)、宮田英夫(cabasa)、高珠恵ストリングス(str)

於：1967年7月4日 東京新宿厚生年金ホール

・「ウィ・ガット・ア・ニュー・バッグ」 ／渡辺貞夫＆チャーリー・マリアーノ(1968年5月/COKM-46213)

インド伝統音楽を題材としたチャーリー・マリアーノとのコラボレート作第3弾。渡辺貞夫がワールドミュージックに開眼するきっかけともなった問題作。

演奏：渡辺貞夫(as,indean-fl)、チャーリー・マリアーノ(as,nagasvaram)、菊地雅章(p)、原田政長(b)、渡辺文男(ds)、増尾好秋(g)、紙上理(b)

・「ブラジルの渡辺貞夫」／渡辺貞夫(1968年11月/COKM-46214)

サンパウロきってのアルト奏者ジョセフ・フェレイラ率いるブラジリアン・エイトとの自身初のブラジル録音盤。本場のリズム隊と繰り広げるボサ・ノヴァ・サウンド。

演奏：渡辺貞夫とブラジリアン・エイト

於：1968年7月15日 ブラジル サンパウロ録音

・「サダオ・プレイズ・バカラック・アンド・ビートルズ」 ／渡辺貞夫(1969年3月/COKM-46215)

渡辺貞夫、バート・バカラックとビートルズの楽曲のカバー集。

演奏：渡辺貞夫(as)、日野皓正(tp)、伏見哲夫(tp)、鈴木弘(tb)、今井尚(tb)、市浦靖(btb)、増尾好秋(g)、鈴木良夫(org,hpsi)、渡辺文男(ds)、池田良夫(b.eb)、今村裕司(perc) 他

於：1968年11月8日 東京サンケイホール 他

・「ミュージック・ブレイク 」／渡辺貞夫(1969年6月/COKM-46216)

ボサ・ノヴァ・コンサートの未収録曲集。

演奏：渡辺貞夫(as,fl)、菊地雅章(p,rib)、富樫雅彦(ds)、原田政長(b)、中牟礼貞則(g)、宮田英夫(cabasa)、高珠恵ストリングス(str)

於：1967年7月4日 東京新宿厚生年金ホールでの実況録音盤

・「チャーリー・パーカーに捧ぐ」 ／渡辺貞夫(1969年9月/COKM-46217)

チャーリー・パーカーを敬愛する渡辺貞夫が、彼の13回忌を偲ぶコンサートの追悼記念実況盤。ゲストとして日野皓正氏も1曲参加している。

演奏：渡辺貞夫(as)、八城一夫(p)、原田政長(b)、渡辺文男(ds)、ゲスト：日野皓正(tp)

於：1969年3月15日 銀座ヤマハホールでの実況録音盤

