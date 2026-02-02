『mofusand』×「くら寿司」が初コラボ！ “お寿司姿”の描き下ろしグッズなど展開
「くら寿司」は、2月6日（金）から、イラストレーターのぢゅのが手がける『mofusand』と初のコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】にゃんともかわいい！ 『mofusand』コラボメニュー＆グッズ一覧
■コラボメニュー5種も展開
今回開催されるのは、『mofusand』のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューの販売をはじめ、描き下ろしの限定デザインを使用したグッズが当たる「ビッくらポン！」などが登場するキャンペーン。
コラボメニューは、“細巻きに巻かれたにゃんこ”をイメージし、寿司にゃんがデザインされたピックを、マグロやきゅうり、いくらをトッピングした巻き寿司に刺した「にゃんこカップ寿司」や、サメにゃんとアザラシをあしらったパッケージに猫型ナゲットとポテトを詰め合わせた「ポテにゃげコンボ」、“くろにゃん”をイメージした黒いドーム型ケーキ「くろにゃんチョコケーキ」など、見た目もかわいいラインナップがそろう。
また「ビッくらポン！」は、にゃんこたちが「くら寿司」の人気商品のコスチュームを着た「ラバーチャーム」をはじめ、にゃんこたちと寿司がかわいくデザインされた「アクリルステッカー」や「缶バッジ」を用意。加えて、オリジナルアニメーションを使用したゲーム動画が楽しめる。
さらに、2500円（税込）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる企画も実施。2月6日（金）からの第1弾は「クリアファイル」、2月20日（金）からの第2弾はクッションチャームが提供される。
