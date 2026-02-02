女優の南沙良（23歳）が、2月1日に公開された映画「禍禍女」の公式SNSの動画で、「禍禍エピソード」として奥歯が欠けたという話を披露した。



2月6日公開の映画「禍禍女」に出演している南に対して、作品にちなんだ「禍禍エピソード」を尋ねると、南は「相手を好きすぎて、好きすぎてというか、かわいすぎてついやってしまうことなんですけど、かわいすぎるものを見ると潰したくなる衝動に駆られるんですよね」と切り出した。



南には愛犬が2匹おり、その子犬時代に「かわいすぎて。でも、潰せないじゃないですか」と話し「その代わり、思いっきり力を込めて（拳を）握って奥歯をグッと噛んでいたら、歯が欠けた、っていう。それ以来、奥歯は、かわいすぎてもあまり噛まないようにしています。前歯噛みます」と語った。