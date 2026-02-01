短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由 / なぜ武蔵野大学は通信制でデータサイエンスを始めるのか【まとめ記事】
2026年1月28日、都内で開催された「イングリード アンバサダー就任式＆新CM発表会」には、英語学習やキャリア形成に関心を持つ多くのメディア関係者が集まった。オンライン英語コーチングサービス「イングリード」を展開する株式会社Morrow Worldは、この日、元サッカー日本代表・小野伸二さんを新アンバサダーとして起用したことを正式に発表し、あわせて新CMを初公開した。登壇した小野伸二さんは、海外でのプレー経験や引退後も続けるトレーニング、英語学習について語り、「なぜ今も学び続けるのか」という問いに向き合った。本記事では、その言葉を軸に短期間で成果を目指す英語学習のあり方を追っていく。
武蔵野大学は2026年4月に新たな学部「通信教育部国際データサイエンス学部」を開設する。新学部の開設に先立ち、デジタル庁参事官 浅岡 孝充氏、株式会社CustomerPerspective 代表取締役 紣川 謙氏をゲストに招き、2026年1月27日（火）に武蔵野大学有明キャンパスで、「通信教育部国際データサイエンス学部」開設に関する記者発表会を実施した。
■とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月5日（木）AM9:00より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいだ。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能できる。
■再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
再春館製薬所は、2025年4月に発表した「ポジティブエイジカンパニー宣言」の根本理念である『漢方発想』を体感できるPOP-UPイベント第3弾「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」を、2026年1月30日（金）から2月1日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムにて開催する。一般公開に先駆け、初日には報道関係者向けのプレス事前体験会が行われ、本イベントの魅力を一足早く体感することができた。
■なぜauフィナンシャルサービスはサステナビリティを“全社員参加”にしたのか？ 金融会社の現場から生まれた事業アイデアと組織変革
環境配慮、脱炭素、ESG――サステナビリティという言葉は、もはや特別なものではない。多くの企業が取り組みを掲げる一方で、「それが事業や組織を本当に変えているのか」という問いも同時に強まっている。そんな中、auフィナンシャルサービスが選んだアプローチは少し異なる。専門部署でも、経営会議でもない。“全社員”が、自分の現業を起点に、金融と社会の関係を問い直す。それが同社の金融サステナビリティ事業創出プログラム「サステナDAY」だ。
■なぜ武蔵野大学は通信制でデータサイエンスを始めるのか--社会人に向けた明確な答え
武蔵野大学は2026年4月に新たな学部「通信教育部国際データサイエンス学部」を開設する。新学部の開設に先立ち、デジタル庁参事官 浅岡 孝充氏、株式会社CustomerPerspective 代表取締役 紣川 謙氏をゲストに招き、2026年1月27日（火）に武蔵野大学有明キャンパスで、「通信教育部国際データサイエンス学部」開設に関する記者発表会を実施した。
■元サッカー日本代表・小野伸二さんが語る「英語とサッカーの共通点」――短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由
