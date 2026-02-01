バレーボールSVリーグの男子オールスター戦

バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。西田有志（大阪ブルテオン）が見せた“全力謝罪”に笑撃が広がった。

咄嗟の行動で会場を沸かせた。スキルを競う「サーブストラックアウト」に登場した西田。エンドラインからサーブを打ち込んだが、ボールはコート外にいたコートオフィシャルの女性スタッフに直撃した。

思わぬハプニング後、全力でダッシュ。女性スタッフのもとにヘッドスライディングし、土下座して陳謝。会場は爆笑で包まれていた。

中継したABEMAの公式Xが「西田有志が即座に駆け寄り、スライディングで深々と土下寝 完璧すぎる対応！」と記し、実際の場面を投稿。珍行動が反響を呼び、ファンからは「全力謝罪」「女性もうわうわうわあああーって思ったことでしょう笑」「そりゃあせるね」「教科書に載せたいスライディング土下座」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）