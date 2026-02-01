この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【知らなきゃ損】映画が1,000円！イオンシネマでお得に映画を観る裏技4選【完全解説】」と題した動画を公開。国内最多の劇場数を誇るイオンシネマで、基本料金よりさらにお得に映画を鑑賞するための4つの方法を紹介した。



動画で紹介されたお得に鑑賞する方法は、「イオンカード」「オーナーズカード」「ワタシアタープラス」「サービスデー」の4つ。まず、わしっし氏は「イオンカード」を利用する方法を解説。イオンマークのついたクレジットカードで支払うことで、いつでも映画料金が300円引きの1,500円になると説明した。さらに、毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」には1,100円で鑑賞できるが、この割引は本人のみで同伴者には適用されない点に注意が必要だと述べた。



次が、最もお得な方法として挙げられたイオンの株主優待である「オーナーズカード」だ。このカードを利用すると、大人・大学生は鑑賞料金が1,000円、高校生以下は800円になるという。さらに大きな特典として、オーナーズカード1枚につき「ポップコーンSサイズまたはドリンクSサイズが1つ無料でもらえる」と解説。ただし、この優待はネット予約（e席リザーブ）では利用できず、劇場の自動券売機でのみ適用されると注意を促した。



3つ目は、イオンシネマの有料会員制度「ワタシアタープラス」。入会費・年会費がかかるものの、入会時と毎月1回、映画を1,200円で鑑賞できるクーポンがもらえると説明。また、映画を6回観ると1回無料になるポイント制度や、通常より6時間早くネット予約ができる先行購入の特典もあると紹介した。



最後に、誰でも利用できる「サービスデー」について解説。平日朝の「ハッピーモーニング」や夜間の「ハッピーナイト」、毎週月曜の「ハッピーマンデー」など、特定の日時を狙うことでお得に鑑賞できるとした。



わしっし氏は、それぞれの方法にメリットがあるとした上で、自身のライフスタイルに合った方法を選ぶことを推奨。特にイオンで頻繁に買い物をする人には「オーナーズカード」が、月に1回以上映画を観る人には「ワタシアタープラス」がおすすめだとまとめた。映画鑑賞の機会が多い人は、これらの方法を試してみてはいかがだろうか。