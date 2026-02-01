SNSショート動画で人気爆発！動画総再生数600万回超えの「ギャルネコ」初のポップアップストア＆リアルイベントを渋谷で開催中
ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」とその友人たちとの日常を描いた、SNS発の人気キャラクターコンテンツ「ギャルネコ」が、初のリアルイベントとなる「ギャルネコ POP-UP＜ポッピアッピ＞」を開催！ギャルの聖地と呼ばれる渋谷のランドマーク的存在「SHIBUYA109渋谷店」地下1階 DISP!!!を会場に、「ギャルネコ」初のオリジナルグッズを多数販売するほか、購入金額に応じてもらえるノベルティプレゼントも実施中。開催期間は2026年1月30日〜2月15日(日)の17日間。期間中の2月7日(土)には、主人公「ツナ」が登場するグリーティングイベントも予定されている。
【画像】「ギャルネコ POP-UP＜ポッピアッピ＞」のグッズや会場イメージを見る
グリーティングイベントに関してはすでに事前予約が終了しており、なんと予約開始から約2分で全枠が埋まるという人気！来場予約もスタートから3日間の予約枠はすでに満員御礼という盛況ぶりだ。
■ギャルに憧れるネコたちのゆるい世界観を描いた「ギャルネコ」
では、そもそも「ギャルネコ」とはどんなキャラクターなのか？本作はショート動画が火付け役となり、現在ではSNS総フォロワー数20万人を突破し動画総再生数はなんと600万回を超える。2025年11月に発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」では、キャラクター部門にノミネートされるなど、SNSを中心に人気が拡大している新世代のキャラクターコンテンツだ。
物語は、“ギャルって、ネコの先輩かもしれない！”と気づいてしまったネコ「ツナ」がギャルに憧れるあまり、ギャル化。そんな主人公「ツナ」と、「ギャル」、「カニぞう」らの日常を描いた作品。キャラクターたちが放つ独特な会話・やり取りなどにギャル文化をミックスさせた、ゆるい世界観と親しみやすいストーリー性が広く共感を呼んでいる。
■主な登場キャラクターはこちら！
ギャルになりたいネコ。体を伸ばせる主人公「ツナ」
魚に詳しい。よく外にいる「ギャル」
ツナのともだちでネイリストの「カニぞう」
■人気の投稿もチェックしよう！
合計644.2万再生された「せんぷうき」や合計349.6万再生された「アイライナ〜」もぜひチェックしてみて！
■世界観を存分に体感できる初のリアルイベント！
「ギャルネコ POP-UP＜ポッピアッピ＞」の会場は、作品中で「ギャル」と「ツナ」が、「まつぼ(まつぼっくり)」のぬいぐるみを獲得したゲームセンター「サンタルチア」をイメージした内装に！「ツナ」のビジュアル装飾で彩られた入り口なども含め、実際に遊びに来たような気分を味わうことができる。
会場内には、フォトスポットとして2人が座っておしゃべりしていた店のベンチを設置。ベンチに座っている「ツナ」と一緒に、記念撮影することも可能だ。グッズ販売のほか、展示も組み合わせた構成で、「ギャルネコ」の世界観を再現している。
■「ギャルネコ」初のオリジナルグッズに注目！
今回販売されるアイテムは、本イベントのために制作された新作のオリジナルグッズが中心。日常使いしやすいものからファン向けの記念アイテムまで幅広くそろう。購入金額に応じてもらえるノベルティのプレゼントも実施！
「ツナ」を忠実に立体化した「ぬいぐるみ ツナ」(3300円)は、本イベントの象徴的アイテム。“ずいぶん そっくりに できたノ！”(ツナ)
洗顔時やリラックスタイムなどに使える実用性の高い「やってる感ヘアバンド」(2420円)。“洗顔がにがてな ギャル にも！”(ツナ)
ツナの思い出の場所をモチーフにしたグラフィック使用の「Ｔシャツ ゲーセン(ブラック)」(3520円)。“思い出の場所を プリントしたにょ♪”(ツナ)
ギャルらしいきらめきを全面に出したデザインの「ラメポーチ」(1760円)。“ピカピカにツナが囲まれている状況★”(ツナ)
開催期間中、「ギャルネコ」関連商品を1会計につき2000円購入すると、特典として「オリジナルポストカード(全5種類)」をランダムで1枚プレゼント。※2000円ごとに1枚進呈
■オリジナルノベルティが手に入るアンケート企画も！
さらに「ツナの日」当日は、「『ギャルネコ』これつかい鯛(たい) 大賞」も開催。“かわにい”“ありがにょん”など、ついまねしたくなる「ツナ」のことば＝「ギャルネコ語録」の中から、自分が使いたいものを選んで投票するアンケート企画だ。参加者には、「ツナ」のトレードマークとなっているサングラスをデザインしたオリジナルサンバイザーがもらえる。(※数量限定のため、なくなり次第終了)
「ギャルネコ」の世界観をそのまま切り取った初のポップアップイベントは、ギャルの聖地・渋谷で開催中。新世代のキャラクターコンテンツとして注目を浴びている「ツナ」たちに会いに行こう！
“ギャルなアイテム、たっぷり用意したノ。ギャル、しびや、しゅうごう。”(ツナ)
※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)CHOCOLATE
