買うしかない、このタイミングに！

Apple（アップル）は、学割価格で製品を購入できる「学生・教職員向けストア」を展開しています。これが結構なオトク度なんです。

例えばMacBook Airとかは元値16万4800円からのところ、学割価格だと14万9800円からと、1万5000円も安く買えます。

しかも！です。2026年4月8日までの期間限定のキャンペーンとして、対象のMacとiPadを買うと最大で2万4000円分のApple Gift Cardがもらえるという吸引力高いキャンペーンが展開されているのです！

MacBook Airは実質12万5800円ですか！

Image: Apple

対象となっているのは…

・MacBook Air／MacBook Pro／iMac（2万4000円分のギフトカード） ・iPad Air／iPad Pro（1万9000円分のギフトカード）

など。

たとえばMacBook Airの学割価格は14万9800円からで、その後ギフトカード2万4000円分がもらえますから、実質的な負担は12万5800円から。整備済み品をぶっちぎる安さです（執筆時 2026年1月30日現在）。

送られてきたギフトカードで、周辺機器を買い足すもよし、iCloudの支払いに利用するもよし、アプリを買うのも良し、秋のiPhone代の足しにするもよし。…と、Apple関連の支払いに幅広く使えます。こいつぁありがてえ！

対象者は学生・教職員・PTA役員も含まれます！

なお、この学生・教職員向けストアで購入できる人は、以下の条件があります。

・大学、高等専門学校、専門学校の学生 ・上記の教育機関への入学許可を得て進学が決定した生徒 ・小・中・高・大学・専門学校の教職員 ・PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方

現在、学生の人はもちろん。春から進学が決定した生徒も対応。教職員やPTA役員も対象となっているのがいいですねー。詳しい条件はこちらを確認してください。

今やPCや周辺機器どれも値上がりしてるので、春からのPCを探している方は、これ正直めちゃくちゃデカいチャンスだと思います。僕も学生に戻りたい…。

Source: Apple