「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事が終わらせる人のコツ」を紹介する。

名詞のTodoリストは「動詞」で書き換える

・「連絡」

という言葉があります。職場で使わない日はないくらい、便利な言葉ですよね。

しかし仕事がデキる人は、そう簡単にはこの言葉を使いません。なぜなら、「連絡」だけでは、何をするかが具体的にわからないからです。

では、どうしているのか。代わりに「アクション動詞」という仕事を終わらせるコツを使います。

たとえば次の「ToDo」を見てみましょう。

・A社へ連絡

よくある書き方ですが、これはよい書き方ではありません。やるべきことを書き残すとき、私たちはつい動詞ではなく名詞で書いてしまいがちですが、それではダメなのです。動詞で書いたほうがいいのです。書き換えましょう。

・A社へ連絡

↓

・A社へ連絡する

言葉としての違いはほぼありませんが、実は大きな差があります。それは、「動詞」で書かれていることです。

動詞で書くことで、「どう手を動かすか？」という行動に意識が向くのです。これだけで、実際のアクションにつながりやすくなるのです。

「連絡する」をアクション動詞に変える

ですが「連絡する」だけでは、実際に何をするのかまだわかりませんね。さらに書き換えてみましょう。

・A社へ連絡する

↓

・A社へメールする

これが「アクション動詞」でタスクを書くということです。

些細（ささい）な違いに思えるかもしれませんが、実は「アクション動詞」でタスクを書き換えると、大きな効果があります。

それは、「取り組みやすくなる」ということです。

「すぐに手を動かせる」Todoリストに変える

みなさんはきっと常時忙しいことでしょう。そんな中で「連絡」と書かれたタスクリストを見ても、行動には移しづらいのです。なぜなら、「すぐに何をすればいいのかわからない」からです。

忙しい時に「何をすればいいのかわからない」と、つい手が止まってしまいます。思考の切り替えにアタマのリソースを使ってしまっているので、「何をすればいいのか思い出す」のに時間がかかってしまうからです。その点、「メールする」と書かれていれば、すぐに手を動かすことができます。

具体的なアクションとして「連絡」ができるように、いつまでに何をする必要があるのか明確にしましょう。それだけで、仕事は何倍にも速くなっていきます。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）