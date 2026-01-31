20歳の大型DFが海外挑戦、大宮のアカデミーから約15年間在籍した

オランダ1部AZアルクマールが、RB大宮アルディージャのDF市原吏音を完全移籍で獲得したと、1月31日に両クラブから正式発表された。

大宮のヘッドオブスポーツを務めるスチュアート・ウェバー氏は、今回の移籍金がJ2史上最高額になるとの見解を示している。

埼玉県出身で20歳の市原は、187センチの長身を誇るセンターバック。6歳で大宮のスクールに入会して以来、ジュニア、U15、U18とアカデミーの各カテゴリーを歩んできた生え抜きだ。2023年にトップチームへ昇格し、昨季もJ2で29試合に出場するなど、若くしてディフェンスラインの要として活躍した。U-23日本代表のキャプテンでもあり、将来のA代表入りが期待される逸材の一人だ。

ウェバー氏は「今回の移籍は、彼が見せた努力と献身による賜物。J2史上最高額と思われる移籍となり、すばらしい取引だった。これからも選手たちに翼を授け続けていく」と、アカデミー出身選手の欧州挑戦を祝福した。

市原吏音のコメントは以下の通り。

「大宮の街に生まれ、大宮の街で育ち、このクラブと共に人生を歩んできました。兄貴の背中を追い6歳の頃にスクール生としてこのエンブレムをつけ、10歳からアカデミーに入り今に至るまで約15年間、選手としても、人としても育ててくださり、本当にありがとうございました。

『少しではなく、かなり僕の話をさせてください』

このたび、AZアルクマールに移籍することになりました。

自分は、物心ついた時にはすでに生活に大宮アルディージャがありました。毎週のようにNACK5スタジアム大宮に足を運び試合を観ていました。しかし時が経つにつれ、いつしか観る人から観られる人になっていました。JリーグデビューもNACK5スタジアム大宮でした。デビューを飾った時の感動、興奮、高鳴り、何にも変えられない喜びは今でも忘れないし、この先も忘れることはないと思います。

J3に落ち、J2に這い上がって闘い抜く上で、いつのタイミングが1番いいのだろうとずっと考えていました。同世代の選手が、次々と世界に挑戦する姿を見ていて、羨ましさと悔しさがあったのも事実です。周りの方々からいろんな言葉をかけていただき、相当悩んでいた時期もありました。もしかしたら、アカデミー育ちだからという情や責任感から移籍をせずに大宮に残っていると思っていた人がいるかもしれません。それは全く違くて、自分はこのクラブが1番成長できると思ったし、このクラブが1番自分の夢から逆算した時に適してると信じていたし、なによりこのクラブが大好きだから毎回自分の意志で残る決断をしてきました。

だから、今回も自分の意志で海外に挑戦することを決めました。これまで支えてくれた家族、友人、大宮流星、アルディージャのアカデミースタッフ、トップチームでかかわっていただいた監督はじめコーチ陣、チームメート、メディカルスタッフ、食堂のみなさん、そして、ファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。あらためて文章を考えている上で、たくさんの人に支えられてここまできたんだなって思わされました。

J1に上げることだけを常に考え闘ってきましたが、それを実現できずチームを去るのは悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。このクラブは、間違いなくあと数年したらものすごいクラブになっていると思います。自分も1人のファンとしてクラブの成長を楽しみにみています! こんなすばらしいクラブ、監督、スタッフ、チームメート、仲間に巡り会えて、自分は運がいいなと思います。

最後に、間違いなく市原吏音を創ってくれたのは大宮アルディージャです。どこに行ってもオレンジの魂は心に宿っています。またいつか日の丸をつけた姿で皆さんと会える日を楽しみにしてます。

くそお世話になりました!!!」（FOOTBALL ZONE編集部）