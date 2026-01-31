呪術廻戦コラボカフェ開催決定！キャラ愛あふれる限定メニュー＆グッズ総まとめ

作品の世界観を“食”と“空間”で楽しめる、呪術廻戦コラボカフェが期間限定でオープン。キャラクターをモチーフにした個性豊かなメニューに加え、描き下ろしイラストを使用したグッズや、来店・購入特典など見どころが満載です。推しと過ごすひとときが、より特別な思い出になる注目イベントを、女性目線でわかりやすくご紹介します♪

キャラ愛全開のコラボメニュー

【渋谷モディ店】

⻁杖の「黒閃」パスタ

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1,546円(税込1,700円)

伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1,273円(税込1,400円)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

・乙骨の呪力ロールキャベツ1,546円(税込1,700円)

・パンダの白黒パンナコッタ1,273円(税込1,400円)

・禪院直哉の善哉1,364円(税込1,500円)

・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク910円(税込1,000円)

・伏黒恵のジュエルラムネソーダ910円(税込1,000円)

・乙骨憂太のジュエルライチドリンク910円(税込1,000円)

・脹相のベリーミルク910円(税込1,000円)

・ランダムラテ891円(税込980円)

【大阪店(テイクアウト専用店)】



©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

・⻁杖のソフトクリーム1,112円(税込1,200円)

・伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ1,250円(税込1,350円)

・乙骨の呪力ソフト1,112円(税込1,200円)

・パンダの白黒パンナコッタ1,250円(税込1,350円)

・禪院直哉の善哉1,297円(税込1,400円)

・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク908円(税込980円)

・伏黒恵のジュエルラムネソーダ908円(税込980円)

・乙骨憂太のジュエルライチドリンク908円(税込980円)

・脹相のベリーミルク908円(税込980円)

・ランダムラテ834円(税込900円)

※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。

描き下ろしが可愛い限定グッズ

アクリルフィギュアスタンドCaféStylever.(全4種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1,870円(税込)

トレーディング缶バッジCaféStylever.(全8種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1個550円(税込)/1SET4,400円(税込)

ポラショットコレクションCaféStylever.(全10種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1枚440円(税込)/1SET4,400円(税込)

トレーディングアクリルスタンドミニキャラCaféStylever.(全8種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1個770円(税込)/1SET6,160円(税込)

ブロマイドセットCaféStylever.

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：880円(税込)

【先行通販商品】



トレーディング缶バッジミニキャラCaféStylever.(全8種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：1個550円(税込)/1SET4,400円(税込)

ランチ巾着CaféStylever.

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：2,200円(税込)

ネームプレートCaféStylever.(全8種)

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

価格：880円(税込)

※グッズはコラボメニュー注文者のみ購入可能です。

開催情報＆豪華特典も注目

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

渋谷モディ店は2026年2月13日(金)～3月29日(日)、大阪店は同期間で開催。コラボメニュー1品ごとにランダムコースター、事前WEB予約特典、グッズ購入特典など、ファン心をくすぐる仕掛けが充実しています。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

さらに、渋谷モディ店では展示ポスターが当たる抽選キャンペーンも実施されます。

※ご入場は予約優先です。

推しと過ごす特別なカフェ時間

呪術廻戦の魅力を五感で楽しめるコラボカフェは、作品ファンなら一度は足を運びたい空間。ここでしか味わえないメニューや、思わず集めたくなるグッズが揃い、日常を少し離れた特別な時間を演出してくれます♡

期間限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。