呪術廻戦コラボカフェ開催決定！キャラ愛あふれる限定メニュー＆グッズ総まとめ
作品の世界観を“食”と“空間”で楽しめる、呪術廻戦コラボカフェが期間限定でオープン。キャラクターをモチーフにした個性豊かなメニューに加え、描き下ろしイラストを使用したグッズや、来店・購入特典など見どころが満載です。推しと過ごすひとときが、より特別な思い出になる注目イベントを、女性目線でわかりやすくご紹介します♪
キャラ愛全開のコラボメニュー
【渋谷モディ店】
⻁杖の「黒閃」パスタ
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1,546円(税込1,700円)
伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1,273円(税込1,400円)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
・乙骨の呪力ロールキャベツ1,546円(税込1,700円)
・パンダの白黒パンナコッタ1,273円(税込1,400円)
・禪院直哉の善哉1,364円(税込1,500円)
・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク910円(税込1,000円)
・伏黒恵のジュエルラムネソーダ910円(税込1,000円)
・乙骨憂太のジュエルライチドリンク910円(税込1,000円)
・脹相のベリーミルク910円(税込1,000円)
・ランダムラテ891円(税込980円)
【大阪店(テイクアウト専用店)】
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
・⻁杖のソフトクリーム1,112円(税込1,200円)
・伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ1,250円(税込1,350円)
・乙骨の呪力ソフト1,112円(税込1,200円)
・パンダの白黒パンナコッタ1,250円(税込1,350円)
・禪院直哉の善哉1,297円(税込1,400円)
・⻁杖悠仁のジュエルオレンジドリンク908円(税込980円)
・伏黒恵のジュエルラムネソーダ908円(税込980円)
・乙骨憂太のジュエルライチドリンク908円(税込980円)
・脹相のベリーミルク908円(税込980円)
・ランダムラテ834円(税込900円)
※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。
描き下ろしが可愛い限定グッズ
アクリルフィギュアスタンドCaféStylever.(全4種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1,870円(税込)
トレーディング缶バッジCaféStylever.(全8種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1個550円(税込)/1SET4,400円(税込)
ポラショットコレクションCaféStylever.(全10種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1枚440円(税込)/1SET4,400円(税込)
トレーディングアクリルスタンドミニキャラCaféStylever.(全8種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1個770円(税込)/1SET6,160円(税込)
ブロマイドセットCaféStylever.
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：880円(税込)
【先行通販商品】
トレーディング缶バッジミニキャラCaféStylever.(全8種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：1個550円(税込)/1SET4,400円(税込)
ランチ巾着CaféStylever.
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：2,200円(税込)
ネームプレートCaféStylever.(全8種)
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
価格：880円(税込)
※グッズはコラボメニュー注文者のみ購入可能です。
開催情報＆豪華特典も注目
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
渋谷モディ店は2026年2月13日(金)～3月29日(日)、大阪店は同期間で開催。コラボメニュー1品ごとにランダムコースター、事前WEB予約特典、グッズ購入特典など、ファン心をくすぐる仕掛けが充実しています。
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
さらに、渋谷モディ店では展示ポスターが当たる抽選キャンペーンも実施されます。
※ご入場は予約優先です。
推しと過ごす特別なカフェ時間
呪術廻戦の魅力を五感で楽しめるコラボカフェは、作品ファンなら一度は足を運びたい空間。ここでしか味わえないメニューや、思わず集めたくなるグッズが揃い、日常を少し離れた特別な時間を演出してくれます♡
期間限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。